Αποκλειστικό Newsbomb: Θρασύτατη ληστεία Ρομά στο Μενίδι με το κόλπο του.... λογιστή

Ένα νέο κόλπο βρήκαν επιτήδειοι Ρομά που ξαφρίζουν ηλικιωμένους με διάφορα τεχνάσματα καθώς το τελευταίο που χρησιμοποιούν είναι αυτό του.... λογιστή!

Συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου σε οικία επί της οδού Μιχάλη Μενιδιάτη, σπείρα Ρομά κατάφερε να ξεγελάσει 92χρονη αποσπώντας της κοσμήματα και κειμήλια μεγάλης αξίας.

Αρχικά, ανδρας τηλεφώνησε στο σταθερό της 92χρονη προσποιούμενος τον λογιστή και της ανέφερε πως θα έστελνε συνεργάτη ώστε να φωτογραφήσει τα κοσμήματά της για να δηλωθούν στην Εφορία και να μην πληρώσει πρόστιμο.

Λίγα λεπτά αργότερα, όντως ένας νεαρός Ρομά εμφανίστηκε και έπεισε την ηλικιωμένη να του παραδώσει τα κοσμήματα της για να τα φωτογραφήσει και να της τα επιστρέψει.

Ο νεαρός Ρομά τύλιξε τα χρυσαφικά και έγινε ... καπνός, με την 92χρονη να τον ακολουθεί μέχρι την έξοδο, παρακολουθώντας τον να τρέχει!

Αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές και οι δράστες αναζητούνται.

