Ναύπακτος: Συνελήφθησαν μάνα και ανήλικη κόρη για κλοπή κοσμημάτων

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι (30/1) στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, μια γυναίκα και η 14χρονη κόρη της.

Οι δυο τους μετέβησαν σε κατάστημα και έκλεψαν κοσμήματα (φο μπιζού).

Η ανήλικη στη θέα των αστυνομικών παρέδωσε τα κλεμμένα αντικείμενα στον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και σε βάρος της γυναίκας δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Με πληροφορίες από agrinionews.gr

