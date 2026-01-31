Ναύπακτος: Συνελήφθησαν μάνα και ανήλικη κόρη για κλοπή κοσμημάτων
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι (30/1) στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, μια γυναίκα και η 14χρονη κόρη της.
Οι δυο τους μετέβησαν σε κατάστημα και έκλεψαν κοσμήματα (φο μπιζού).
Η ανήλικη στη θέα των αστυνομικών παρέδωσε τα κλεμμένα αντικείμενα στον ιδιοκτήτη του καταστήματος.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και σε βάρος της γυναίκας δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.
Με πληροφορίες από agrinionews.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Πέρασε με Φαμπιάνο από Αγρίνιο
18:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Με Αντίνο στην αποστολή κόντρα στην Κηφισιά
18:57 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κρατούμενος επιτέθηκε σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους στις φυλακές Αλικαρνασσού
18:44 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Greek Basketball League: Εύκολα ο Ηρακλής την Καρδίτσα
18:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με Μίγιτς οι νεοφώτιστοι στην Λεωφόρο
18:39 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ναύπακτος: Συνελήφθησαν μάνα και ανήλικη κόρη για κλοπή κοσμημάτων
17:55 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνει τον προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού
17:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρόστιμο 700.000 ευρώ για τη θανάτωση 14 ορνιθών στη Ρόδο
12:07 ∙ LIFESTYLE
Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της
20:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά
19:00 ∙ LIFESTYLE