Κινηματογραφική σύλληψη ζευγαριού στο λιμάνι του Ηρακλείου - Είχαν διαπράξει 14 διαρρήξεις

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής τους

Κινηματογραφική σύλληψη στο λιμάνι του Ηρακλείου για ζευγάρι που είχε διαπράξει διαρρήξεις σε Κρήτη, με λεία 60.000 ευρώ, κοσμήματα και ναρκωτικά, λίγες στιγμές πριν επιβιβαστούν σε πλοίο για τον Πειραιά

Το ζευγάρι των Ελλήνων είχε δράσει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, διαπράττοντας συνολικά 14 διαρρήξεις από τον Ιούνιο μέχρι πριν λίγες μέρες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, Αστυνομία και Λιμενικό εντόπισαν τον 48χρονο άνδρα και την 41χρονη σύντροφό του στο λιμάνι του Ηρακλείου και τους συνέλαβαν με συντονισμένη επιχείρηση λίγο πριν επιβιβαστούν σε πλοίο για τον Πειραιά. Κλιμάκιο ειδικών δυνάμεων τους ακινητοποίησε με τα όπλα προτεταμένα, ενώ κατασχέθηκαν μεγάλα ποσά μετρητών, κοσμήματα, χρυσές λίρες, ακριβά ρολόγια και ναρκωτικά.

Οι διαρρήξεις τους είχαν πανομοιότυπο στυλ: παραβίαζαν με ειδικά εργαλεία τις κλειδαριές πρωινές και μεσημβρινές ώρες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ιδιοκτητών. Η παρακολούθηση από τις αρχές και η αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με το νοικιασμένο αυτοκίνητο που έπρεπε να επιστρέψουν στον Πειραιά, οδήγησε στον εντοπισμό τους το απόγευμα της Τετάρτης.

Η συνολική λεία από τις διαρρήξεις υπολογίζεται στα 60.000 ευρώ, ενώ ο 48χρονος είχε μόλις αποφυλακιστεί από τον Κορυδαλλό, όπου εξέτιε ποινή για παρόμοια αδικήματα.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της σύλληψης τους:

