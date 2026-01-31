Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο νεαρός με τραύμα από μαχαίρι

Τραυματισμένος από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι διακομίσθηκε και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ένας νεαρός.

Πρόκειται για άτομο ηλικίας 20 έως 22 ετών που δέχθηκε επίθεση στην περιοχή της Μπάφρας.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, η Αστυνομία έχει τα στοιχεία για την ταυτότητα δύο τουλάχιστον εκ των δραστών με τον έναν μάλιστα να εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις 28 Ιανουαρίου στο χωριό της Ζωοδόχου.

Οι δράστες κινήθηκαν με οχήματα και μετά την επίθεση στο νεαρό εξαφανίστηκαν με μεγάλη ταχύτητα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τις πρώτες ενδείξεις που έχει η αστυνομία, εκτιμά ότι η επίθεση είχε προειδοποιητικό χαρακτήρα. Εξετάζουν δε σοβαρά αν ο νεαρός που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους ιδιοκτήτες της κατοικίας στην Ζωοδόχο όπου υπήρξαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης οι πυροβολισμοί.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί τότε όλα θα παραπέμπουν σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ των δύο ομάδων που απομένει να διευκρινιστούν τα αίτια που την προκάλεσαν.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης στην Μπάφρα.

