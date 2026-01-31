Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

Οι διασώστες κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε τρία διαφορετικά περιστατικά



Σε τρία περιστατικά χρήσης ουσιών σε δημόσιο χώρο ανταποκρίθηκαν σήμερα (31/1) διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, σε δύο από τους ασθενείς αποκαταστάθηκαν η αναπνοή και το επίπεδο συνείδησης κατόπιν υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και χορήγησης αντίδοτης αγωγής, ενώ στο τρίτο περιστατικό, όπου ο ασθενής βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή, εφαρμόστηκε άμεσα Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), τοποθετήθηκε συσκευή αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων και έγινε χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής.

Οι ασθενείς, μετά τη σταθεροποίησή τους, διακομίστηκαν με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σήμερα, 31/01/2026, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε κλήση που αφορούσε τρία περιστατικά χρήσης ουσιών σε δημόσιο χώρο. Σε δύο από τους ασθενείς αποκαταστάθηκαν η αναπνοή και το επίπεδο συνείδησης κατόπιν υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και χορήγησης αντίδοτης αγωγής.

Στο τρίτο περιστατικό, όπου ο ασθενής βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή, εφαρμόστηκε άμεσα Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), τοποθετήθηκε συσκευή αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων και έγινε χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής.

Η έγκαιρη παρέμβαση του ιατρού και των διασωστών, σε συνδυασμό με την πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων, οδήγησε σε επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας και αναπνοής.

Οι ασθενείς, μετά τη σταθεροποίησή τους, διακομίστηκαν με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν μία μοτοσυκλέτα ταχείας επέμβασης, ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά πέντε Διασώστες και έναν Ιατρό του ΕΚΑΒ.

Ευχαριστούμε τους μοτοσυκλετιστές της ΕΛ.ΑΣ. για τη συνδρομή τους».

