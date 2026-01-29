Πυροβολισμοί κατά κατοικίας στα Ιωάννινα: Εντοπίστηκε το όχημα των δραστών

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (28/01) στην Αστυνομία στα Ιωάννινα, έπειτα από αναφορές για στοχευμένους πυροβολισμούς σε κατοικία στην περιοχή της Ζωοδόχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, ένα μαύρο τζιπ κινήθηκε σε συγκεκριμένο σημείο και κατοικία όπου βρισκόταν ο ιδιοκτήτης και άλλα πρόσωπα, πυροβόλησαν και στην συνέχεια κινήθηκαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν και από την πλευρά της κατοικίας, αναφέρει το epiruspost.gr.

Η Αστυνομία εντόπισε έπειτα από λίγη ώρα το όχημα των δύο ατόμων που φέρονται να είχαν μεταβεί στο χωριό την ώρα του περιστατικού. Το αυτοκίνητο έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών και πρόκειται να ερευνηθεί εξονυχιστικά.

Το περιστατικό φέρεται να σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ατόμων Ρομά, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

