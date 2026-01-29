Θύμα άγριας ληστείας 16χρονος στα Κάτω Πατήσια – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας έπεσε την Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας, ένας 16χρονος από το Μπαγκλαντές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αχαρνών, στα Κάτω Πατήσια, όταν ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φορώντας κουκούλες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις 19:00, ο 16χρονος επέστρεφε στο σπίτι του, όταν οι δράστες τον πλησίασαν και του ζήτησαν το κινητό του τηλέφωνο και χρήματα. Καθώς φέρεται να αρνήθηκε, άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές, μέχρι να τον ακινητοποιήσουν. Αφού τον ακινητοποίησαν του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή στα γύρω στενά.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο, με περιοίκους να καλούν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα που έφτασε στο σημείο τον μετέφερε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα άτομα που εμπλέκονται στην επίθεση.