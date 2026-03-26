Εκπομπές που «κόπηκαν» νωρίς τη φετινή σεζόν και σχολιάστηκαν

Τρεις μήνες απέμειναν μέχρι το φινάλε της σεζόν και οι εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο είναι ενδιαφέρουσες. Ο ανταγωνισμός πρωταγωνιστεί, όπως και τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης, που ειδικά φέτος αποτέλεσαν αφορμή να «κοπούν» πρόωρα εκπομπές.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η εκπομπή του Σαββατοκύριακου του OPEN, «Εδώ TV». Ο Θέμης Μάλλης, ως νέος διευθυντής προγράμματος, έχει σηκώσει τα μανίκια και προχωρά σε σημαντικές αλλαγές προκειμένου να ανεβάσει το κανάλι στροφές στην τηλεθέαση. Στο ίδιο πλαίσιο, έντονα συζητιέται και το μέλλον της μεσημεριανής εκπομπής «Real View» που σταθερά δεν ξεπερνά το 2%.

Το σκηνικό στον ΣΚΑΪ έχει επίσης σχολιαστεί έντονα. Σε χρόνο-εξπρές, στην αρχή της χρονιάς, ολοκληρώθηκε πρόωρα η πορεία του «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου. Οι χαμηλές πτήσεις στους πίνακες της Nielsen, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα που έφτανε στους τηλεοπτικούς δέκτες και σίγουρα δεν ήταν το αναμενόμενο, οδήγησαν τους ιθύνοντες του Φαλήρου και την παρουσιάστρια στη λήξη της συνεργασίας τους.

Παραμένοντας στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, άδοξη ήταν η πορεία και του «Beat my guest». Λίγα μόλις επεισόδια μετά την πρεμιέρα, οι ιθύνοντες ανακοίνωσαν ότι το απογευματινό πρότζεκτ σταματά αφήνοντας ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό για το αν θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Ο λόγος δεν ήταν μόνο η χαμηλή τηλεθέαση, αλλά και το ότι τα στελέχη θεώρησαν ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε.

Όσον αφορά στον ΑΝΤ1; Η υπόθεση της Ελένης Τσολάκη συζητήθηκε όσο λίγες φέτος. Η παρουσιάστρια πέρασε το κατώφλι του ΑΝΤ1, στις αρχές της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν, για να αναλάβει τη ζώνη του Σαββατοκύριακου και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία. Ωστόσο, το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα στους πίνακες τηλεθέασης κι έτσι το δεύτερο μισό της χρονιάς έφερε για την παρουσιάστρια, αλλά και για το κανάλι, μεγάλες αλλαγές. Η Ελένη Τσολάκη απομακρύνθηκε από το τιμόνι της εκπομπής, με την Κατερίνα Καραβάτου να αναλαμβάνει τη ζώνη με το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο παρέα».

Διαβάστε επίσης