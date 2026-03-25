Survivor: Πότε θα ρίξει αυλαία για το Πάσχα;

Η αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα έχει ξεκινήσει και τα περισσότερα προγράμματα θα κάνουν ένα μικρό διάλειμμα. Στη βραδινή ζώνη, οι περισσότερες σειρές θα αποχαιρετήσουν το κοινό τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη ενώ ενδιαφέρον έχει το τι θα συμβεί με το Survivor.

Τα στελέχη του ΣΚΑΪ, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, αποφάσισαν το ριάλιτι επιβίωσης να κρατά συντροφιά έως και τη Μεγάλη Τετάρτη, ενώ ετοιμάζουν μικρές εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες για τις ημέρες του Πάσχα. Το πρότζεκτ αναμένεται να βγαίνει στον αέρα έως τον Ιούνιο, όπου και θα ρίξει οριστικά αυλαία.

Μέχρι τότε, οι ανατροπές και οι εντάσεις καλά κρατούν. Στο αποψινό επεισόδιο, χαρακτηριστικά, ο Σταύρος Φλώρος, ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας, ο Μάνος Μαλλιαρός και ο Μιχάλης Σηφάκης θα αναμετρηθούν και ένας θα αποχωρήσει. Οι «Αθηναίοι» έχουν αποδείξει πως, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες, όταν φτάνουν στο στίβο μάχης μπορούν να λειτουργήσουν ως ομάδα. Θα διατηρήσουν όμως αυτή τη δυναμική στο αποψινό αγώνισμα, όταν στην καλύβα οι εντάσεις δεν λένε να σταματήσουν; Η αντιπαράθεση της Μαντίσα Τσότα με την υπόλοιπη ομάδα συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, έρχεται σε απόλυτη ρήξη με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και αφορμή είναι το… φαγητό! Οι «Επαρχιώτες», μετά την τρίτη ήττα της εβδομάδας, ακολούθησαν μια παλαιότερη στρατηγική και ψήφισαν τον Μιχάλη Σηφάκη, με την ελπίδα πως θα φύγει ένα αδύναμο μέλος της ομάδας τους. Πλέον, περιμένουν να δουν αν θα λειτουργήσει υπέρ τους όλο αυτό. Ο αποψινός αγώνας οδηγεί σε ένα έπαθλο που θα δώσει την ευκαιρία στους νικητές να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητα. Οι δύο ομάδες μπαίνουν δυναμικά στο στίβο μάχης και η αναμέτρηση είναι συγκλονιστική!

