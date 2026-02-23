Χαμός στο Survivor με τον Σηφάκη και συμπαίκτριές του

Άνω κάτω έχει γίνει η ομάδα των Επαρχιωτών στο Survivor

Newsbomb

Χαμός στο Survivor με τον Σηφάκη και συμπαίκτριές του
LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρές καταγγελίες στο Survivor για τον Μιχάλη Σηφάκη από δύο συμπαίκτριές του, οι οποίες προχώρησαν σε αποκαλύψεις.

Άνω κάτω έχει γίνει η ομάδα των Επαρχιωτών στο Survivor με τον Μιχάλη Σηφάκη να αποτελεί το... μαύρο πρόβατο. Μάλιστα, δύο συμπαίκτριές του έκαναν μπροστά στις κάμερες κάποιες καταγγελίες για την συμπεριφορά του πρώην διεθνή τερματοφύλακα απέναντί τους.

Διαβάστε στο gazzetta.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:57ΚΟΣΜΟΣ

Γενικός γραμματέας ΟΗΕ: «Το κράτος δικαίου συνθλίβεται από τον νόμο του ισχυρότερου»

11:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει η πλατφόρμα στις 16 Μαρτίου - Πώς θα πάρετε την έκπτωση

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν τεράστιες υπόγειες δομές κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δηλώσεις Γεωργιάδη για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Θα ξαναπάω στο νοσοκομείο - Λάθος που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό»

11:29LIFESTYLE

Χαμός στο Survivor με τον Σηφάκη και συμπαίκτριές του

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Είδαν τους αστυνομικούς και πέταξαν την κοκαΐνη από το μπαλκόνι

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο ορειβάτη

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σχέδιο δύο σταδίων για το χτύπημα στο Ιράν - Πρώτα στοχευμένο πλήγμα και αμέσως μετά μεγαλύτερη επίθεση

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 64χρονου που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ - Παραμένει άφαντος

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μενίδι - Ζημιές και σε αυτοκίνητο

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ξυλοκοπήθηκε από τον γείτονά του ενώ κρατούσε το παιδί του - Υπέστη κάταγμα κρανίου το μωρό

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Όλες οι αλλαγές στη θητεία: Ολοκληρωμένη εκπαίδευση, νέα μηνιαία αποζημίωση και τοποθετήσεις

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε Οδησσό και Ζαπορίζια

10:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ σταματούν από την Τρίτη την είσπραξη δασμών που κρίθηκαν παράνομοι

10:10WHAT THE FACT

Οι γάτες έχουν εννιά ζωές; Αλήθεια ή μύθος; Επιστήμονες απαντούν

10:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις (23/02): Πού θα δείτε το Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ποιος ήταν ο βαρόνος των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο», που σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έψησαν λαγάνα δύο μέτρων και 130 κιλών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: 20 Ρομά ισοπέδωσαν περίπτερο και τραυμάτισαν πατέρα και γιο

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Η κολοσσιαία θερμική λίμνη «Νευρών» στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και η παραχώρησή της στα Τίρανα

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Νηπιαγωγός πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα για να μην χάσει τη θέση της - Βίντεο

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Άναψε φωτιές το «εξάγωνο συμμαχιών» του Νετανιάχου στη Μεσόγειο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 64χρονου που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ - Παραμένει άφαντος

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σχέδιο δύο σταδίων για το χτύπημα στο Ιράν - Πρώτα στοχευμένο πλήγμα και αμέσως μετά μεγαλύτερη επίθεση

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει σε μετρό και τραμ από αυτή την εβδομάδα

12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτός είναι ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι - Χτύπησε ανελέητα τη μητέρα - Βίντεο

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δηλώσεις Γεωργιάδη για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Θα ξαναπάω στο νοσοκομείο - Λάθος που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό»

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Είδαν τους αστυνομικούς και πέταξαν την κοκαΐνη από το μπαλκόνι

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

11:29LIFESTYLE

Χαμός στο Survivor με τον Σηφάκη και συμπαίκτριές του

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική θύελλα για το βίντεο Γεωργιάδη από τη Νίκαια - «Τραμπούκο» τον αποκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, παραίτηση ζητά η ΝΕΑΡ

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ