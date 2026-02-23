Χαμός στο Survivor με τον Σηφάκη και συμπαίκτριές του
Άνω κάτω έχει γίνει η ομάδα των Επαρχιωτών στο Survivor
Σοβαρές καταγγελίες στο Survivor για τον Μιχάλη Σηφάκη από δύο συμπαίκτριές του, οι οποίες προχώρησαν σε αποκαλύψεις.
Άνω κάτω έχει γίνει η ομάδα των Επαρχιωτών στο Survivor με τον Μιχάλη Σηφάκη να αποτελεί το... μαύρο πρόβατο. Μάλιστα, δύο συμπαίκτριές του έκαναν μπροστά στις κάμερες κάποιες καταγγελίες για την συμπεριφορά του πρώην διεθνή τερματοφύλακα απέναντί τους.
