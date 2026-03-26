Κατώτατος μισθός: Τι σημαίνει η 6η αύξηση από το 2022 - Πώς επηρεάζει εισόδημα κι αγορά εργασίας

Σήμερα η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού - το ιστορικό των αυξήσεων και το πλέγμα μέτρων για την ενίσχυση του εισοδήματος

Κώστας Τσιτούνας

Κατώτατος μισθός: Τι σημαίνει η 6η αύξηση από το 2022 - Πώς επηρεάζει εισόδημα κι αγορά εργασίας
Τη νέα, έκτη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2022 εισηγούνται στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα αύξηση, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων, ενώ στόχος παραμένει ο βασικός μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ το 2027 παρά τη δυσμενή διεθνή συγκυρία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εξάλλου ο κ. Μητσοτάκης έχει επισημάνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά μέσο στήριξης των εργαζομένων απέναντι στην ακρίβεια.

Τα τελευταία χρόνια η ελάχιστη αμοιβή έχει αυξηθεί σταδιακά από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 880 ευρώ, δηλαδή κατά 35,4%. Αυτό ισοδυναμεί με 3.220 ευρώ μεικτά σε ετήσια βάση, που σημαίνει ότι όσοι αμείβονται με τον βασικό μισθό σήμερα, προτού συνυπολογιστεί η επικείμενη νέα αύξηση, βάζουν στο πορτοφόλι τους επιπλέον πέντε βασικούς μισθούς του 2019.

Δύο πηγές με γνώση των υπολογισμών που έχει κάνει το οικονομικό επιτελείο σημείωσαν η σωρευτική τόνωση του κατώτατου μισθού μετά τις πέντε αυξήσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί έως σήμερα υπερβαίνει σαφώς τον αντίστοιχο πληθωρισμό, που σημαίνει ότι το πραγματικό εισόδημα των χαμηλόμισθων έχει ενισχυθεί.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι οι αλλεπάλληλες αυξήσεις του βασικού μισθού δεν έχουν επηρεάσει την πτωτική πορεία της ανεργίας, η οποία τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στο 7,7%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από το 2008 και συνιστά πτώση 2,1 μονάδων σε σχέση με το 9,8% που καταγράφηκε έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2024. Σύμφωνα με τη νεότερη ετήσια έκθεση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», μεταξύ 2019 και 2025 έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ οι απασχολούμενοι τον Ιανουάριο ξεπέρασαν τα 4,4 εκατομμύρια, που αποτελεί υψηλό 16ετίας.

Πλέγμα μέτρων για την ενίσχυση του εισοδήματος

Κυβερνητική πηγή που έχει εικόνα των ανακοινώσεων που θα γίνουν στο υπουργικό έλεγε χθες πως η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μία ακόμα «ψηφίδα» στις πολιτικές για αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου πολίτη, στον απόηχο της ψήφισης της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις συλλογικές διαπρατευσεις, της συνεχιζόμενης αύξησης των δηλωθεισών υπερωριών χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, της της οριζόντιας μείωσης συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που ισχύει από φέτος και του «ψαλιδίσματος» των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες σωρευτικά.

Ενδεικτικό της σημασίας των παραπάνω παρεμβάσεων είναι ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες ώρες υπερωριακής απασχόλησης συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ μία από τις δύο πρώτες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν μετά την ψήφιση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας αφορά τον κλάδο του επισιτισμού, έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα μας, και προβλέπει αυξήσεις μισθών έως 25% σε σχέση με τον κατώτατο.

Αυξάνονται επιδόματα και αποδοχές στο Δημόσιο

Πέραν της θετικής επίδρασης στο εισόδημα, η αύξηση του βασικού μισθού έχει και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς συμπαρασύρει προς τα πάνω σειρά σημαντικών παροχών, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα «ξεπαγωμένα» πλέον επιδόματα των τριετιών για τους παλαιότερους εργαζόμενους και το επίδομα γονικής άδειας. Επηρεάζεται επίσης, έμμεσα, η προσαύξηση για υπερωριακή εργασία.

Σημειώνεται ακόμη ότι το μέτρο δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αναπροσαρμόζονται πλέον αναλογικά με την αύξηση του βασικού μισθού. Άρα, από τη μισθοδοσία Απριλίου και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν βελτίωση των απολαβών τους.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου επηρεάζει άμεσα περίπου 650.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως ενιαία βάση υπολογισμού και για το δημόσιο τομέα.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

  • Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις,
  • Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με τον καθορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου για το έτος 2026,
  • Εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης και βεβαίωσης οροσήμων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τις 31 Αυγούστου 2026,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο,
  • Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2225 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης με καταναλωτές και 2023/2673 σχετικά με τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού 2024/1309 σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Gigabit,
  • Παρουσίαση από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου.

Novibet
