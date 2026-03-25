Ανδρουλάκης: «Ψυχή του Ελληνισμού η 25η Μαρτίου»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Σύνταγμα, σε δήλωσή του μετά την παρέλαση για την 25η Μαρτίου

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Η 25η Μαρτίου είναι η ψυχή του Ελληνισμού.

Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι.

Οι Έλληνες οραματίστηκαν ένα κράτος ανεξάρτητο και δημοκρατικό. Αυτό αποδεικνύουν τα τρία επαναστατικά συντάγματα.

Έχουμε χρέος κι εμείς σήμερα να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη.

Για μια Ελλάδα με ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία.

Για μια κοινωνία με υψηλές προσδοκίες.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».