Τσίπρας: Ο επόμενος «σταθμός» της «Ιθάκης» και... η υπόσχεση για αναφορά στα νέα πολιτικά σχέδια

Για το Σάββατο 28 Μαρτίου καθορίστηκε η επόμενη παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα.

Σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα, σε αντίθεση με την τακτική που ακολουθούσε στο παρελθόν, δίνει το στίγμα της ομιλίας του, προαναγγέλλοντας ότι πρόκειται να μιλήσει «για αυτά που έγιναν, για αυτά που γίνονται, αλλά κυρίως για αυτά που πρέπει να γίνουν. Για αυτά που πρέπει και μπορούμε να κάνουμε μαζί».

Πρόκειται για μια ξεκάθαρη αναφορά ότι στην ομιλία του θα αναφερθεί εκτενώς στο θέμα της ανασύστασης της κεντροαριστεράς και των δικών του κινήσεων. Σημειώνεται μάλιστα ότι η ομιλία θα διεξαχθεί, ενώ στην Αθήνα θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Στην παρουσίαση θα μιλήσουν οι:

Δημήτρης Λιάκος - Οικονομολόγος

- Οικονομολόγος Αθανάσιος Λουκόπουλος - Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

- Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εύα Ρέντζου - Εικαστικός, Εκπαιδευτικός

- Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Μίλτος Χατζηγιαννάκης - Νομικός

Την παρουσίαση θα αναλάβει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Μπολάκης

Διαβάστε επίσης