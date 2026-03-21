Στα χαρακώματα ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ - Σήμερα η κρίσιμη ΚΕ με «κύριο πιάτο» τις συνεργασίες

Το ζήτημα των συνεργασιών με άλλες πολιτικές δυνάμεις και ιδιαίτερα με τον μελλοντικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να είναι το μήλον της έριδος στη συνεδρίαση της ΚΕ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται για άλλη μια φορά στα πολιτικά «χαρακώματα», αν και το εσωκομματικό πεδίο σε τίποτα δεν έχει να κάνει με την κατάσταση που επικρατούσε μέχρι πριν δύο χρόνια.

Τα δύο στρατόπεδα που συγκρούονται εκφράζονται από τη μία από τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο και από την άλλη από τον Παύλο Πολάκη.

Οι μεν επιδιώκουν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κινηθεί αυτόνομα αλλά να ενσωματωθεί σε έναν ευρύτερο πολιτικό φορέα, ενδεχομένως και υπό την ηγεσία Τσίπρα, ενώ όσοι διαφωνούν εκτμούν ότι δε θα πρέπει να υπάρξει ενδεχόμενο το οποίο ουσιαστικά θα ισοδυναμεί με «ρευστοποίηση» του κόμματος.

Η αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο κορυφώθηκε κατά τη συνεδρίαση της ΠΓ που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, κατά την οποία η εσωκομματική αντιπολίτευση εξέφρασαν τη θέση ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να απευθυνθεί ρητά με επιστολή προς τα κόμματα και τις ευρύτερες δυνάμεις της κεντροαριστεράς καλώντας τα ευθέως σε συνεργασία και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθήσει εκ των πραγμάτων αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές.

Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε επί της ουσίας, με την ηγεσία να παραπέμπει σε όσα είπε εισηγητικά για το θέμα των συνεργασιών ο Σωκράτης Φάμελλος, ότι δηλαδή «οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Οι υπόλοιποι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον προοδευτικό κόσμο».

Κατά την Κουμουνδούρου, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη γνωστή σε όλα τα εμπλεκόμενα στη συζήτηση μέρη.

«Συμπερασματικά, έχουμε κατοχυρώσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δημόσια για τη στρατηγική της προοδευτικής διεξόδου και για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Πλέον με βάση την πρότασή μας τοποθετούνται και τα υπόλοιπα κόμματα, η κοινωνία τη ζητάει και έχουμε συμβάλει σημαντικά την προετοιμασία μίας ενωτικής προοδευτικής προοπτικής με τη σταθερότητα του κόμματός μας και τη σοβαρότητα της δουλειάς μας», είχε αναφέρει την Τετάρτη ο κ. Φάμελλος.

Το γεγονός ότι η εισήγηση πέρασε με άνεση πάντως από την ΠΓ δε σημαίνει ότι θα τεθεί μετ' επιτάσεως και στην ΚΕ.

Ο λόγος δεν είναι τόσο να υπερψηφιστεί, αφού κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο με βάση τους συσχετισμούς, αλλά περισσότερο για να καταγραφούν δυνάμεις.

Επί της ουσίας η διαφωνία που υπάρχει δεν αφορά τη συγκεκριμένη συγκυρία που διανύουμε, αλλά αποτελεί τα προεόρτια της κατάστασης που θα διαμορφωθεί όταν τελικά ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του, καθώς αναμένεται οι φυγόκεντρες δυνάμεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ με κατεύθυνση τον Αλέξη Τσίπρα να ενισχυθούν, με αποτέλεσμα η Κουμουνδούρου να βρεθεί μπροστά στο δίλημμα της συντεταγμένης ένταξης του κόμματος υπό τον νέο φορέα διατηρώντας την αυτοτέλειά του, της διάλυσης και διάχυσης του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα, ή στη διάσπαση όσων θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα και τη συνέχιση της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ από όσους απομείνουν, δηλαδή από τη σημερινή εσωκομματική αντιπολίτευση.

Η ΚΕ συνεδριάζει σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά συγκυρία. Όχι μόνο λόγω του πολέμου, ο οποίος επισκιάζει όλες τις έντονες πολιτικές διεργασίες της περιόδου, αλλά και λόγω της εσωτερικής κατάστασης στα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, αφού το «αδελφό» κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΕΑΡ βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση όπου αναμένεται την Τρίτη να παραιτηθεί από πρόεδρος ο Αλέξης Χαρίτσης και να αναλάβει τα ηνία ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Παράλληλα, το εγχείρημα του Νίκου Ανδρουλάκη να παίξει ρόλο στον ευρύτερο χώρο, προσκαλώντας τους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ώστε να συζητήσουν για τους Θεσμούς και το Σύνταγμα, αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο σκεπτικισμό ως προς το αν θα ανταποκριθούν θετικά στο κάλεσμα.