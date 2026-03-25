Τασούλας για 25η Μαρτίου: Μονιασμένοι και με ευθύνη ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821

Το μήνυμα ότι η «κατοχυρωμένη ελευθερία μας συνεπάγεται, ακόμη περισσότερο μέσα σε ένα κόσμο που είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος, ενότητα και υπευθυνότητα», έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης παρέλασης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Τασούλας, «σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε τη γενέθλια επέτειο του νεοελληνικού κράτους, την απελευθερωτική επανάσταση του 1821 που ξέσπασε πριν 205 χρόνια κηρύσσοντας ενώπιον θεού και ανθρώπων την πολιτική ύπαρξη και την ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους».

«Η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος. Το 1821 όμως δεν τέλειωσε το 1821, συνεχίστηκε το 1864, το 1881 η Ελλάδα μεγάλωνε, στους βαλκανικούς πολέμους το 1912-13, το 1920, 1923 έως 1947 με την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων, οπότε και ολοκληρώθηκε η εδαφική επέκταση της Ελλάδος», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Και αυτή την δοξασμένη αφετηρία γιορτάζουμε σήμερα. Όταν η κατοχυρωμένη ελευθερία μας συνεπάγεται, ακόμη περισσότερο μέσα σε ένα κόσμο που είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος, ενότητα και υπευθυνότητα».

«Τότε οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για εμάς την ευθύνη της ελευθερίας μας. Σήμερα εμείς κυβερνώντες και κυβερνώμενοι ας τους τιμήσουμε ασκώντας αυτή την ελευθερία ενωμένοι και πάλι, μονιασμένοι και με ευθύνη. Αυτό αξίζει στους αγωνιστές του 21. Αυτό αξίζει ως μάθημα δικό μας προς εκείνα τα διδάγματα», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.