Τασούλας για 25η Μαρτίου: Μονιασμένοι και με ευθύνη ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821

Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την 25η Μαρτίου

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Το μήνυμα ότι η «κατοχυρωμένη ελευθερία μας συνεπάγεται, ακόμη περισσότερο μέσα σε ένα κόσμο που είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος, ενότητα και υπευθυνότητα», έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης παρέλασης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Τασούλας, «σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε τη γενέθλια επέτειο του νεοελληνικού κράτους, την απελευθερωτική επανάσταση του 1821 που ξέσπασε πριν 205 χρόνια κηρύσσοντας ενώπιον θεού και ανθρώπων την πολιτική ύπαρξη και την ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους».

«Η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος. Το 1821 όμως δεν τέλειωσε το 1821, συνεχίστηκε το 1864, το 1881 η Ελλάδα μεγάλωνε, στους βαλκανικούς πολέμους το 1912-13, το 1920, 1923 έως 1947 με την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων, οπότε και ολοκληρώθηκε η εδαφική επέκταση της Ελλάδος», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Και αυτή την δοξασμένη αφετηρία γιορτάζουμε σήμερα. Όταν η κατοχυρωμένη ελευθερία μας συνεπάγεται, ακόμη περισσότερο μέσα σε ένα κόσμο που είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος, ενότητα και υπευθυνότητα».

«Τότε οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για εμάς την ευθύνη της ελευθερίας μας. Σήμερα εμείς κυβερνώντες και κυβερνώμενοι ας τους τιμήσουμε ασκώντας αυτή την ελευθερία ενωμένοι και πάλι, μονιασμένοι και με ευθύνη. Αυτό αξίζει στους αγωνιστές του 21. Αυτό αξίζει ως μάθημα δικό μας προς εκείνα τα διδάγματα», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης αστάθειας, η Ελλάδα είναι πυλώνας δημοκρατίας, ειρήνης, ελευθερίας και διεθνούς νομιμότητας»

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στο Ιράν το «σχέδιο 15 σημείων» Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου - «Συνομιλίες για εκεχειρία πιθανόν στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο», λέει ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Πέμπτη το υπουργικό συμβούλιο: Τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν

15:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια - Τι δικαιούστε με ψηφιακή κάρτα και τι με κατάθεση σε iban

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Πώς θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες του Απριλίου

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Μεξικό: Πρόστιμο $375 εκατ. στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

14:46ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: 82χρονη μαθήτρια πρώτης Λυκείου παρέλασε περήφανα στην Ρόδο

14:40ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Παιδιά στον Πύργο παρήλασαν με μαύρες κορδέλες στη μνήμη συμμαθητή τους

14:32ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσίασαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην παρέλαση

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η τεράστια σφηκοφωλιά στη Δυτική Νέα Υόρκη, σπάει κάθε ρεκόρ μεγέθους

14:16ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εμφανίστηκε πρώτος στη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ψυχή του Ελληνισμού η 25η Μαρτίου»

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Μονιασμένοι και με ευθύνη ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821

14:04ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Έκπληξη με Αντετοκούνμπο - Ομάδα κινείται δυνατά για την απόκτησή του

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας»

13:53ΚΟΣΜΟΣ

25η Μαρτίου: Η Σαουδική Αραβία τίμησε την Ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα για Ανεξαρτησία

13:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Αποκαλύψεις για διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων -Συλλήψεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

13:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Aθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ-Μύκονος, ντέρμπι Δικέφαλων και Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

10:33ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Στο Σύνταγμα και ο Παύλος Ντε Γκρες για τη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε εικόνες

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας»

15:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια - Τι δικαιούστε με ψηφιακή κάρτα και τι με κατάθεση σε iban

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

13:28ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα στιγμιότυπα της μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα μέσα από τον φακό του Newsbomb

07:30LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα για την κακοποίηση από τον εν διαστάσει σύζυγό της - «Η κόρη μου έχει μετατραπεί σε αντικείμενο εκβιασμού»

14:40ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Παιδιά στον Πύργο παρήλασαν με μαύρες κορδέλες στη μνήμη συμμαθητή τους

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η τεράστια σφηκοφωλιά στη Δυτική Νέα Υόρκη, σπάει κάθε ρεκόρ μεγέθους

14:46ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: 82χρονη μαθήτρια πρώτης Λυκείου παρέλασε περήφανα στην Ρόδο

13:12ΕΘΝΙΚΑ

Η Επανάσταση πριν την 25η Μαρτίου 1821: Πώς ξεκίνησε ο Αγώνας για την Ελευθερία

14:32ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσίασαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην παρέλαση

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026 και επιδότηση diesel: Η διαδικασία της αίτησης στο gov, οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι μεγάλοι κερδισμένοι

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Πώς θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες του Απριλίου

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ