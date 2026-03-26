BBC: Πόσο κοντά είναι ο Tραμπ σε μία στρατηγική εξόδου άπό το Ιράν;

Ο Τραμπ φαίνεται να ενδιαφέρεται πλέον για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν αλλά η στρατηγική εξόδου του είναι ασαφής - και τα ανάμεικτα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου υποδηλώνουν ότι παραμένει αναποφάσιστος για το τι θα λειτουργούσε καλύτερα: η κλιμάκωση της σύγκρουσης για να προσπαθήσει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό ή η πίεση για μια διαπραγματευτική διευθέτηση με την Τεχεράνη.

Την Τρίτη, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να ακολουθήσουν και τις δύο στρατηγικές ταυτόχρονα. Μέσα σε λίγες ώρες, το Πεντάγωνο διέταξε την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έστειλαν στο ιρανικό καθεστώς ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων. Μέχρι την Τετάρτη, ο Λευκός Οίκος προέτρεπε το Ιράν να αποδεχτεί τη συμφωνία, απειλώντας παράλληλα να πλήξει τη χώρα σκληρότερα από ποτέ εάν δεν το έκανε, πυροδοτώντας περαιτέρω σύγχυση σχετικά με τις προθέσεις του Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Καρολάιν Λίβιτ, γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου. «Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμούς».

Το Ιράν απάντησε απορρίπτοντας την πρόταση ειρήνης, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με το εάν οι δύο χώρες είχαν πράγματι εμπλακεί σε σοβαρές διπλωματικές συνομιλίες. Οι εξελίξεις δείχνουν την προσέγγιση του Τραμπ σε έναν πόλεμο που έχει σαρώσει τη Μέση Ανατολή, έχει αναστατώσει την παγκόσμια οικονομία και έχει προκαλέσει διχόνοια μεταξύ διαφορετικών παρατάξεων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιμένουν ότι οι ΗΠΑ υπαγορεύουν την πορεία των γεγονότων στο Ιράν. Ωστόσο, η απόρριψη του ειρηνευτικού σχεδίου από το Ιράν δείχνει ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως την κατεύθυνση της σύγκρουσης. Καθώς ο πόλεμος κλιμακώνεται, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία εντός της κυβέρνησης ότι ο Τραμπ δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους και εξωτερικούς συμμάχους κοντά στον Λευκό Οίκο.

Πέρα από τους ευρύτερους πολεμικούς στόχους του Τραμπ, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα πώς οι ΗΠΑ μπορούν να ασφαλίσουν τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διακινείται περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πάνω από τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να μην έχουν απάντηση για το πώς να σταματήσουν τις ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην πλωτή οδό, οι οποίες έχουν εκτοξεύσει τις τιμές - και μέχρι στιγμής οι εκκλήσεις του Τραμπ προς συμμάχους του ΝΑΤΟ και άλλους να βοηθήσουν έχουν περάσει απαρατήρητες.

«Το πρόβλημα για τον πρόεδρο είναι το Ορμούζ. Αν το αφήσει σε ιρανικά χέρια, θα είναι δύσκολο γι' αυτόν να διεκδικήσει τη νίκη», δήλωσε ο Στίβεν Χάντλεϊ, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τζορτζ Μπους. Η αποτυχία του Τραμπ να «διαπραγματευθεί με άλλες χώρες είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τόσο μεγάλο πρόβλημα στο να πείσει τους συμμάχους να βοηθήσουν», πρόσθεσε.

Η αβεβαιότητα στην Ουάσινγκτον γύρω από την επόμενη φάση του πολέμου εντάθηκε την Τετάρτη, καθώς ήρθαν στο φως νέες λεπτομέρειες σχετικά με το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον επανέλαβε την πεποίθηση του Λευκού Οίκου όταν δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο ότι πιστεύει ότι οι ΗΠΑ «ολοκληρώνουν» την στρατιωτική επιχείρηση. «Και νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα».

Ωστόσο, ορισμένοι από τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους του άρχισαν να κρούουν δημόσια τον κώδωνα του κινδύνου μετά την είδηση ​​ότι ο Τραμπ είχε διατάξει την ανάπτυξη περισσότερων από 1.000 αλεξιπτωτιστών στο Ιράν. Η βουλευτής Νάνσι Μέις από τη Νότια Καρολίνα επέκρινε την ανάπτυξη στρατευμάτων μετά από ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών από αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας.

«Μόλις έφυγα από την ενημέρωση των Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Ιράν. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω: Δεν θα υποστηρίξω τα στρατεύματα επί του εδάφους στο Ιράν, ακόμη περισσότερο μετά από αυτήν την ενημέρωση», έγραψε ο Mace σε μια ανάρτηση στο X.

Η σπάνια επίπληξη από μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τόνισε το χάσμα μεταξύ των υποστηρικτών του MAGA που τάσσονται κατά της παρέμβασης και των υποστηρικτών του κόμματος που υποστηρίζουν την πολεμική προσπάθεια. Αργότερα την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ένοπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Ρότζερς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Πεντάγωνο δεν παρείχε στους νομοθέτες αρκετές λεπτομέρειες για τον πόλεμο, ανέφερε το CBS News.

Το ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων και το επιφυλακτικό Ιράν

Το ειρηνευτικό σχέδιο φέρεται να περιελάμβανε απαιτήσεις προς το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να περιορίσει τους βαλλιστικούς πυραύλους του και να επιτρέψει το άνοιγμα του Ορμούζ, μεταξύ άλλων όρων. Φαινόταν να μοιάζει με τις ειρηνευτικές προτάσεις που έχουν χρησιμοποιήσει οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ - οι οποίοι ηγούνται των συνομιλιών με το Ιράν - στις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γάζα και την Ουκρανία. Αυτά τα σχέδια περιελάμβαναν επίσης προτάσεις πολλαπλών σημείων που αργότερα τροποποιήθηκαν καθώς εξελίχθηκαν οι διαπραγματεύσεις.

Το σχέδιο διέρρευσε αφότου ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα απείλησε να κλιμακώσει τον πόλεμο σε 48 ώρες εάν το Ιράν δεν συμφωνούσε να ανοίξει ξανά το Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ άλλαξε πορεία τη Δευτέρα, λέγοντας ότι αποφάσισε να αναστείλει τη νέα επίθεση για πέντε ημέρες επειδή το Ιράν και οι ΗΠΑ σημειώνουν «σημαντική πρόοδο» στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Αλλά ακόμη και πριν απαντήσει το Ιράν, ειδικοί για τη Μέση Ανατολή προειδοποίησαν ότι οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις θα θεωρούνταν άκαρπες από το καθεστώς στην Τεχεράνη. Λέγεται ότι το καθεστώς είναι επιφυλακτικό απέναντι στις προσπάθειες των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν, αφότου η κυβέρνηση ανέστειλε τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν τον περασμένο μήνα, πριν ξεκινήσει τον πόλεμο λίγες μέρες αργότερα.

O Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου AP

Όταν έφτασε η ιρανική απάντηση, κατέστη σαφές ότι η Τεχεράνη πιστεύει ότι έχει τον έλεγχο στην κατεύθυνση του πολέμου, παρά την επιμονή του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει. Ιρανός αξιωματούχος τον οποίο επικαλέστηκε ανώνυμα η κρατική τηλεόραση απέρριψε το σχέδιο και δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τις δικές της απαιτήσεις για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. «Το Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο όταν αποφασίσει να το πράξει και όταν εκπληρωθούν οι δικοί του όροι», δήλωσε

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Δήλωσε επίσης ότι το Ιράν δεν σχεδιάζει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ σε δυτικά πλοία που συμμαχούν με τις ΗΠΑ. «Δεν υπάρχει λόγος να επιτρέψουμε στα πλοία των εχθρών μας και των συμμάχων τους να περάσουν», είπε.

Ο Λευκός Οίκος μπορεί να στοιχηματίζει ότι η αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν θα μπορούσε να πιέσει το καθεστώς να ανοίξει ξανά το Ορμούζ και τελικά να το οδηγήσει στην πλήρη παράδοση. Αλλά δεν είναι σαφές πώς μια περιορισμένη ανάπτυξη στρατευμάτων από στοιχεία της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας θα επηρεάσει το στενό ή θα αλλάξει την ευρύτερη πορεία της σύγκρουσης.

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η δύναμη πιθανότατα θα επικεντρωθεί στη δημιουργία των συνθηκών για το άνοιγμα της κρίσιμης πλωτής οδού. Ένα πιθανό σενάριο περιλαμβάνει την κατάληψη του νησιού Χαργκ από τις ΗΠΑ, ενός μικρού νησιού στον Περσικό Κόλπο που χρησιμεύει ως ο κύριος κόμβος για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν.

«Η αποστολή χερσαίων στρατευμάτων θα έδινε στις ΗΠΑ σημαντικό πλεονέκτημα και θα μας έδινε καλύτερο έλεγχο» στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Μιάντ Μαλέκι, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών που βοήθησε στην επίβλεψη της εφαρμογής των αμερικανικών κυρώσεων στον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν. Αλλά «θα αποτελέσει αυξημένη απειλή για τις δυνάμεις μας, επομένως αυτό είναι ένα ρίσκο που θα αναλαμβάναμε».

Η κλιμάκωση του πολέμου με την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι η κυβέρνηση «δεν έχει σαφή στρατηγική» για τον πόλεμο, δήλωσε ο Τζέισον Κάμπελ, πρώην αξιωματούχος άμυνας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα και της πρώτης θητείας του Τραμπ. «Αυτό που βλέπουμε εδώ δεν είναι το αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου σχεδίου με σαφείς στόχους», είπε.

