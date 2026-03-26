Η Αυστραλία απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της επισκεπτών από το Ιράν για έξι μήνες

Οι ταξιδιώτες με ιρανικά διαβατήρια δεν θα λαμβάνουν άδεια να εισέρχονται στην αυστραλιανή επικράτεια για τουρισμό ή επαγγελματικούς λόγους τους προσεχείς έξι μήνες, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της Αυστραλίας, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η ένοπλη σύρραξη στο Ιράν αύξησε τον κίνδυνο ορισμένοι δικαιούχοι θεωρήσεων διαβατηρίων» που προβλέπουν προσωρινή διαμονή «να μην είναι σε θέση ή να μην επιθυμούν να αποχωρήσουν από την Αυστραλία αφού λήξουν οι βίζες τους», σημείωσε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Προβλέπονται πάντως κάποιες εξαιρέσεις, κατά περίπτωση, ειδικά για γονείς πολιτών της Αυστραλίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Πολλές βίζες επισκεπτών είχαν δοθεί πριν από την ένοπλη σύρραξη στο Ιράν και πιθανόν δεν θα χορηγούνταν εάν ζητούνταν σήμερα», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ.

«Οι αποφάσεις που αφορούν τη μόνιμη παραμονή στην Αυστραλία θα έπρεπε να είναι αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατόπιν ώριμης σκέψης από την κυβέρνηση κι όχι τυχαία συνέπεια του ότι κάποιος είχε κλείσει διακοπές», πρόσθεσε.

Πάνω από 85.000 μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας έχουν γεννηθεί στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημα κυβερνητικά δεδομένα. Κοινότητες της ιρανικής διασποράς είναι παρούσες κυρίως σε μεγαλουπόλεις, όπως το Σίδνεϊ και η Μελβούρνη.

Οι αρχές της Αυστραλίας πυροδότησαν οργή στο Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ανακοίνωσαν πως παραχωρούν άσυλο σε επτά Ιρανές, έξι παίκτριες και μέλος της αποστολής της ιρανικής εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών, που συμμετείχαν στο Κύπελλο της Ασίας.

Χαρακτηρίστηκαν «προδότριες» στο Ιράν, διότι αρνήθηκαν να απαγγείλουν τον εθνικό ύμνο προτού διεξαχθεί αγώνας στο πλαίσιο της διεθνούς διοργάνωσης.

Όμως οι πέντε από αυτές ανακάλεσαν την απόφασή τους κι επέστρεψαν στο Ιράν, ενώ μόνο οι υπόλοιπες δύο παρέμειναν στην Αυστραλία. Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν την ανησυχία ότι οι αρχές άσκησαν ασφυκτική πίεση στις οικογένειες των αθλητριών.

Διαβάστε επίσης