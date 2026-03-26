Ιράν: Η Τεχεράνη θα μπορούσε να αναλάβει δράση στην Ερυθρά Θάλασσα αν δεχτεί πρόκληση

«Το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ είναι από τα πιο στρατηγικά στενά στον κόσμο, και το Ιράν έχει τη βούληση και την ικανότητα να δημιουργήσει μια απόλυτα αξιόπιστη απειλή εναντίον του»

Μίλτος Τσεκούρας

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

ΕΡΑ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα δημιουργήσει απειλή στο Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ σε περίπτωση αμερικανικής χερσαίας εισβολής.
  • Το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ είναι στρατηγικής σημασίας πέρασμα που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τη διώρυγα του Σουέζ.
  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου ανέφερε ότι οι "εχθροί" σχεδιάζουν να εισβάλουν σε ιρανικό νησί, ενώ το Ιράν απειλεί με επιθέσεις σε υποδομές περιφερειακού κράτους σε αντίποινα.
  • Οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιχειρήσουν κατάληψη του νησιού Χαργκ, σημαντικού για τις ιρανικές εξαγωγές αργού, σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης.
  • Οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, έχουν επιβραδύνει τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και τη διώρυγα του Σουέζ με επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων.
Snapshot powered by AI

Σε περίπτωση αμερικανικής χερσαίας εισβολής, το Ιράν θα ανοίξει "νέο μέτωπο" σε ένα στρατηγικής σημασίας στενό για την παγκόσμια θαλάσσια κυκλοφορία, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, προειδοποίησε την Τετάρτη στρατιωτική πηγή μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Υποχρεωτικό πέρασμα προς τη διώρυγα του Σουέζ, "το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ (Μπαμπ αλ Μαντάμπ) είναι από τα πιο στρατηγικά στενά στον κόσμο, και το Ιράν έχει τη βούληση και την ικανότητα να δημιουργήσει μια απόλυτα αξιόπιστη απειλή εναντίον του", προειδοποίησε η πηγή.

"Εάν ο εχθρός επιχειρήσει χερσαία επίθεση στα ιρανικά νησιά ή οπουδήποτε αλλού στην επικράτειά μας, ή εάν επιδιώξει να βλάψει το Ιράν με ναυτικές ασκήσεις στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, θα ανοίξουμε και άλλα μέτωπα σαν 'έκπληξη'", πρόσθεσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο επιδραστικός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι "εχθροί" της Ισλαμικής Δημοκρατίας προετοιμάζονται να εισβάλουν σε ένα από τα νησιά της στον Κόλπο.

"Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, οι εχθροί του Ιράν προετοιμάζονται να καταλάβουν ένα από τα νησιά του με την υποστήριξη ενός περιφερειακού κράτους", έγραψε ο Γαλιμπάφ στην πλατφόρμα X, χωρίς να διευκρινίσει.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, "το σύνολο των ζωτικής σημασίας υποδομών αυτού του περιφερειακού κράτους θα γίνει στόχος συνεχών επιθέσεων", προειδοποίησε.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για την πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρήσουν να καταλάβουν το στρατηγικής σημασίας ιρανικό νησί Χαργκ, απ' όπου φεύγει περίπου το 90% των εξαγωγών αργού του Ιράν, ώστε να αναγκάσουν την Τεχεράνη να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Χορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός μπορεί να "εξουδετερώσει" το νησί Χαργκ "οποτεδήποτε εάν ο πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ δώσει εντολή", δήλωσε ο Λευκός Οίκος την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται να αναπτύξει αρκετές χιλιάδες πρόσθετους αλεξιπτωτιστές και πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ο αποκλεισμός από την Τεχεράνη τις τελευταίες εβδομάδες του Στενού του Χορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται συνήθως σχεδόν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, έχει προκαλέσει εκτίναξη των τιμών και φόβους για πετρελαϊκό σοκ.

Το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το οποίο το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει σε περίπτωση αμερικανικής εισβολής, είναι επίσης μια από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Χωρίζει την αφρικανική ήπειρο από την Αραβική Χερσόνησο, πιο συγκεκριμένα από την Υεμένη, χώρα της οποίας η πρωτεύουσα και μεγάλες περιοχές ελέγχονται από τους αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

Οι τελευταίοι δεν έχουν λάβει μέρος στις εχθροπραξίες επί του παρόντος αλλά, από θέσεις τους στη βόρεια Υεμένη που επιβλέπουν την Ερυθρά Θάλασσα, θα μπορούσαν να επιτεθούν στα πλοία.

Αντιδρώντας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε μετά την επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι επιβράδυναν την κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα και τη διώρυγα του Σουέζ εκτοξεύοντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Οι επιχειρήσεις αυτές αύξησαν τα κόστη ασφάλισης, ωθώντας πολλούς μεταφορείς να προτιμήσουν τη ναυσιπλοΐα μέσω του νότιου άκρου της Αφρικής.

