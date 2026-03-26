«They Will Kill You»: Η πιο cult horror ταινία της χρονιάς που δεν περίμενες ότι θα σου αρέσει

Προφανώς και δεν πρόκειται για οσκαρική ταινία, ούτε για το φιλμ με το βαθύ νόημα και τις ερμηνείες που θα σου μείνουν, αν και η ταινία έχει όλα τα φόντα για να σου μείνει στο μυαλό για καιρό. Ειδικά αν έχεις γαλουχηθεί με ταινίες του Quentin Tarantino αλλά και λίγο πιο σπλάτερ, το They Will Kill You είναι η ταινία που έλεγε κανείς ότι δεν χρειαζόταν ποτέ να προβληθεί, αλλά έτσι και την παρακολουθήσεις σκέφτεσαι ότι πέρασες πολύ καλύτερα από αυτό που περίμενες.

Το φιλμ είναι μια «ένεση» cult horror, που ενώνει τη σπλάτερ αισθητική με την υπερβολή -σε τέτοιες ταινίες, η υπερβολή είναι απαραίτητη- μαζί με ένα attitude που θα θυμίζει κάτι ανάμεσα σε Kill Bill και ένα μεταμεσονύχτιο splatter marathon.

Η Zazie Beetz, που οι περισσότεροι θυμούνται ως ήρεμη και σχεδόν εύθραυστη παρουσία δίπλα στον Joaquin Phoenix στο Joker, κάνει μια στροφή 180 μοιρών και γίνεται κάτι περισσότερο θανατηφόρο και από την Uma Thurman στη διλογία του Kill Bill. Και όχι απλά αλλάζει πλευρά, αλλά παίζει πολύ δυνατά και «αιματηρά».

Στον κόσμο της ταινίας, το ιστορικό ξενοδοχείο Virgil μοιάζει με ένα ακόμη άντρο πλούσιων, καλοβαλμένων και ελαφρώς creepy ενοίκων. Ξέρεις το είδος, πολλά λεφτά, εξουσία, περίεργα βλέμματα στους διαδρόμους, όλα όσα διαθέτει ένα θρίλερ με φόντο έναν μακρόστενο διάδρομο.

Πάνω από όλα όμως, σε αυτό το μέρος κατοικοεδρεύει ένα μυστήριο cult που θυσιάζει ανθρώπους και όπως γίνεται κατανοητό, επόμενο υποψήφιο άτομο για θυσία είναι η νέα καθαρίστρια, ονόματι Asia Reaves.

Αυτό όμως που δεν ξέρει κανείς από την αίρεση, είναι ότι η νέα εργαζόμενη δεν είναι ένα “εύκολο θύμα”, αλλά ο χειρότερος εφιάλτης τους. Διότι η Asia Reaves δεν ήρθε για μεροκάματο, αλλά για πόλεμο.

Το They Will Kill You θα μπορούσε άνετα να λέγεται και She Will Kill You, καθώς είναι ό,τι πιο κοντινό σε αιματοβαμμένο inside joke τύπου Chuck Norris, δηλαδή «όταν πας να τον αιχμαλωτίσεις, εσύ είσαι ο όμηρος». Με λίγα λόγια στο Virgil δεν είναι εκείνη που είναι παγιδευμένη. Είναι όλοι οι υπόλοιποι, μαζί της.

Ο σκηνοθέτης Kirill Sokolov δεν φοβάται να το προσπαθήσει αφήνοντας τα πάντα στο «κόκκινο», καθώς το αίμα ρέει με γενναιοδωρία, τα όπλα βγαίνουν από τσάντες σαν να είναι fashion αξεσουάρ και κάθε μάχη μοιάζει με stylish execution. Υπάρχει μια σχεδόν σαδιστική χαρά στον τρόπο που η κάμερα απολαμβάνει την καταστροφή, χωρίς όμως να ξεχνά να δώσει και ψυχή.

Γιατί κάτω από τα gore layers, υπάρχει μια ιστορία για δύο αδερφές που προσπαθούν να διορθώσουν ό,τι χάθηκε και όσο κι αν το cult διψάει για αίμα, το πραγματικό βάρος πέφτει στις επιλογές, στην ενοχή και σε εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι κάποιοι δε σώζονται με τίποτα, αλλά υπάρχουν και εκείνοι αξίζει να επιβιώσουν.

Το They Will Kill You είναι το φιλμ εκείνο που δεν παίρνει τον εαυτό του υπερβολικά σοβαρά, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι καθόλου “χαζό”. Είναι βίαιο, στιλάτο, ειρωνικό και περίεργα συναισθηματικό.

Είναι το cult hit που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι.

To The Will Kill You κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαρτίου από την Tanweer.