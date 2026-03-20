Θλίψη για τον θάνατο του Τσακ Νόρις στα 86: Ο θρύλος του κινηματογράφου και τα «Chuck Norris facts»

Θλίψη και παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η είδηση θανάτου του Τσακ Νόρις, σε ηλικία 86 ετών.

Ο γνωστός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής (20/3). Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του με ανάρτηση στα social media.

Το όνομα του θρυλικού ηθοποιού στο πέρασμα των χρόνων και κυρίως εξαιτίας των ρόλων που έπαιζε στις ταινίες πήρε θρυλικές διαστάσεις και σημάδεψε μία ολόκληρη εποχή.

Τί είναι το «Chuck Norris facts»

Ως ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες δράσης, όπως το Way of the Dragon, (1972) στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπρους Λη. Έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Walker, Texas Rangers, μεταξύ του 1993 και 2001.

Η εικόνα του «σκληρού» και ανίκητου άνδρα που έβγαζε στις ταινίες του σημάδεψε μία ολόκληρη εποχή. Το διαδικτυακό φαινόμενο «Chuck Norris facts» ενισχύθηκε σημαντικά τη δεκαετία του 2000, με χρήστες από όλο τον κόσμο να δημιουργούν χιουμοριστικά ανέκδοτα και memes αποδίδοντας στον ηθοποιό υπερφυσικές ικανότητες που τον έκαναν αθάνατο στο διαδίκτυο.

Τα ανέκδοτα άλλες φορές όχι και τόσο… έξυπνα, άλλες φορές αστεία ήταν σίγουρα ευρηματικά και έξυπνα. Διαβάστε παρακάτω ορισμένα από τα μεγαλύτερα «κατορθώματα» του Τσακ Νόρις:

Ο Τσακ Νορις δεν φοράει γυαλιά ηλίου. Ο ήλιος φοράει γυαλιά Τσακ Νόρις!

Το σπίτι του Τσακ Νόρις δεν έχει πόρτες. Περνάει από τους τοίχους.

O Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που έχει laptop της apple με το μήλο...ολόκληρο!!!

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να φάει σούπα με πιρούνι.

Όταν πέφτει ο Τσακ Νόρις τα άστρα κάνουν μια ευχή.

Ο Τσακ Νόρις έχει δει τον Johnnie Walker να κάθεται.

Ο Τσακ Νόρις συνδέεται στο Ίντερνετ με σύνδεση Τσακ Μπαμ

Ο Tσακ Νόρις πήγε στον ήλιο και κάθισε 2 βράδια...

Μια φορά ο Τσακ Νόρις σκόνταψε και έπεσε κάτω όρθιος...

Ο Τσακ Νόρις δεν κάνει κάμψεις... σπρώχνει τη Γη πάνω-κάτω...

Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που έχει κάνει κεφαλοκλείδωμα στον ακέφαλο καβαλάρη!

Ο Ιησούς μπορεί να περπάτησε πάνω στην θάλασσα, αλλά ο Τσακ Νόρις κολύμπησε στην ξηρά!!!

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να αφήσει δαγκωματιά στο...νερό!

Ο Τσακ Νόρις κούναγε την κούνια που τον κούναγε!

Ο Τσακ Νόρις έχει ασημένιο χρυσόψαρο!

Ο Τσακ Νόρις φέρνει εξάρες με ένα ζάρι

Ο Λούκυ Λουκ πυροβολεί πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Ο Τσακ Νόρρις δεν έχει σκιά…

O Τσακ Νόρις έχει ήδη τετραγωνίσει τον κύκλο

Ο Τσακ Νόρις δαγκώθηκε κάποτε από μια κόμπρα. Μετά από πέντε αγωνιώδεις ημέρες, η κόμπρα πέθανε.

Τα memes που έγραψαν ιστορία

Ιδιαίτερα πετυχημένα ήταν και τα memes που κυκλοφόρησαν και συνεχίζουν να κυκλοφορούν μοιράζοντας χαμόγελα στους χρήστες του διαδικτύου. Δείτε μερικά από αυτά:

Διαβάστε επίσης