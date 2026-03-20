«Θέλω να σκοτώσω τον παγκόσμιο πρωταθλητή»: H επική αναμέτρηση Τσακ Νόρις - Μπρους Λι

Oι λάτρεις των ταινιών πολεμικών τεχνών, έχουν στο μυαλό τους δύο ινδάλματα, τον Κινέζο Μπρους Λι και τον Αμερικανό Τσακ Νόρις.

Ο θάνατος του τελευταίου, που έγινε γνωστός σήμερα μετά την ξαφνική διακομιδή του, χθες, σε νοσοκομείο της Χαβάης, όπου ζούσε ανέσυρε στη μνήμη των θαυμαστών του, την αναμέτρηση των δύο θρύλων των πολεμικών τεχνών.

Η επική συνάντησή τους έγινε στην ταινία του 1972 Way of the Dragon, μια ταινία που αντιπροσωπεύει την καλύτερη κινηματογραφική δουλειά του Μπρους Λι.

Ο πρωταγωνιστής ταξιδεύει από το Χονγκ Κονγκ στη Ρώμη για να επισκεφθεί τους συγγενείς του στην Ιταλία, μόνο για να βρεθεί να τους υπερασπίζεται ενάντια σε μια συμμορία βάναυσων γκάνγκστερ.

Ο επικεφαλής αυτής της αντίπαλης δύναμης ήταν γνωστός ως Colt, ένας επικίνδυνος ειδικός στις πολεμικές τέχνες, τον οποίο υποδύθηκε ο Τσακ Νόρις, στον πρώτο του κινηματογραφικό ρόλο και σύντομα έγινε το αμερικανικό αντίστοιχο του Λι.

Αντιμετωπίζοντας τον Αμερικανό καλτ ήρωα στην τελευταία σκηνή της ταινίας, ο αγώνας μεταξύ του Μπρους Λι και του Τσακ Νόρις στο ρωμαϊκό Κολοσσαίο έγινε μια από τις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές σκηνές της δεκαετίας του 1970, που εξακολουθεί να έχει μεγάλη πολιτιστική σημασία μέχρι σήμερα.

Έκανε και τους δύο είδωλα και έθεσε ένα κλασικό ερώτημα: Ποιος θα κέρδιζε σε έναν πραγματικό αγώνα;

Way of the Dragon (1972)



Ο Νόρις το είχε αναρωτηθεί συχνά πριν καν συναντήσει τον Λι.

Η εμφάνιση στην ταινία ήταν μια πραγματική έκπληξη για τον Νόρις, με τον ηθοποιό να δέχεται μια κλήση από τον καλό του φίλο και παλιό συνεργάτη του στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όπου ο Μπρους Λι του είπε ότι ήθελε να αγωνιστεί για την κορύφωση του Way of the Dragon.

Αναπολώντας τη στιγμή σε ένα Q&A με το Combat Culture, ο Norris εξηγεί: «Εκείνη την εποχή κατείχα τον παγκόσμιο τίτλο και αστειευόμενος είπα στον Λι, «Λοιπόν, ποιος κερδίζει τον Μπρους;» και λέει, «Κερδίζω, είμαι ο πρωταγωνιστής αυτής της ταινίας». Λέω, «Ω, βλέπω, θέλεις να νικήσεις τον παγκόσμιο πρωταθλητή και είπε, «Όχι, δεν θέλω, θέλω να σκοτώσω τον παγκόσμιο πρωταθλητή».

Ως δύο άκρως ανταγωνιστικά άτομα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρχε μια αντιπαλότητα μεταξύ του Lee και του Norris, ιδιαίτερα νωρίτερα στην καριέρα τους, όταν και οι δύο αγωνίζονταν μαζί, αν και αργότερα καλοί φίλοι και επαγγελματίες συνεργάτες, με μία ανταγωνιστική αλλά σε αθλητικό επίπεδο διαμάχη.

Ερωτηθείς κάποτε ο Τσάκ Νόρις αν θα είχε νικήσει τον Λι σε έναν πραγματικό αγώνα, απάντησε: «Η επίδειξη είναι η ιδέα του ανόητου για τη δόξα» κάτι που κάποιοι μεταφράζουν ως ένα διακριτικό «ναι» στο εγχειρίδιο της μάχης των δρόμων.

