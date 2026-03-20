Πέθανε ο Τσακ Νόρις, σε ηλικία 86 ετών

Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο του θρυλικού ηθοποιού

Ανθή Κουρεντζή

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η είδηση θανάτου του Τσακ Νόρις, σε ηλικία 86 ετών.

Ο θρυλικός ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Χαβάης, έπειτα από επείγον περιστατικό την Πέμπτη 19 Μαρτίου.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής (20/3), όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή της στο Instagram η οικογένειά του.

«Με βαριά καρδιά η οικογένειά μας μοιράζεται την αιφνίδια απώλεια του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί», ανέφεραν. «Αν και θα θέλαμε να κρατήσουμε τις λεπτομέρειες ιδιωτικές, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε ήρεμα».

«Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από το έργο του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα διαχρονικό αποτύπωμα σε τόσες ζωές», αναφέρεται στην ανάρτηση.

https://www.instagram.com/p/DWG8c5BAKPd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
Chuck Norris

Ποιος ήταν ο Τσακ Νόρις

Ο Τσακ Νόρις γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1940.

Μετά την υπηρεσία του στην Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου απέκτησε και το παρατσούκλι Τσακ, άρχισε να ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες ως ερασιτέχνης, και έφτασε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε μεσαίων βαρών, επί έξι συνεχόμενα έτη, από το 1968 έως το 1974.

Είχε ιδρύσει και δική του σχολή πολεμικών τεχνών, την «Chun Kuk Do». Ως αποτέλεσμα της εικόνας του «ανίκητου» που έβγαζε προς τα έξω, το 2005 ξεκίνησε ένα διαδικτυακό φαινόμενο γνωστό ως Chuck Norris facts, αποδίδοντας του, χάριν αστεϊσμού, διάφορα αβάσιμα ή ακόμα και αδύνατα κατορθώματα.

Ως ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες δράσης, όπως το «Way of the Dragon», (1972) στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Bruce Lee.

Έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Walker, Texas Rangers», μεταξύ του 1993 και 2001.

Το 2007 και το 2008, έκανε εκστρατεία για τον πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Μάικ Χάκαμπι (Mike Huckabee), ο οποίος ήταν στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ το 2008.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:37ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι μετέφερε στην Ευρώπη όλο το προσωπικό της αποστολής του στο Ιράκ

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν λέει ότι άνοιξε θαλάσσιο διάδρομο στα Στενά του Ορμούζ

17:16ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω να σκοτώσω τον παγκόσμιο πρωταθλητή»: H επική αναμέτρηση Τσακ Νόρις - Μπρους Λι

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Για απόπειρα δολοφονίας κατηγορείται ο 20χρονος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Το βίντεο με την παρουσίαση του Ευαγγελίου, που οδήγησε στις έρευνες των αρχών

17:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ιδιοκτήτης Μπακς για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είτε θα ανανεώσει, είτε θα γίνει trade»

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο και φωτογραφίες από την έφοδο του ελληνικού FBI στην αποθήκη του Τσαγκαράκη στο Ελληνικό

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί λόγω λειψυδρίας

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Το Ιράν κατάφερε ισχυρά χτυπήματα στους αντιπάλους

16:45ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Έπσταϊν είναι ζωντανός!» - Viral o Πιτ από το Παλμ Μπιτς

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Πύραυλος έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δειλοί» οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ που δεν συμμετέχουν στον πόλεμο στο Ιράν

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία στιγμή: Σε πορεία σύγκρουσης δύο αεροσκάφη - Ηχητικό των εντολών του ελεγκτή κυκλοφορίας

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης γκαλερί στο Κολωνάκι - Το βίντεο που οδήγησε στις έρευνες των αρχών

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τσακ Νόρις, σε ηλικία 86 ετών

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Μαρίκα Μητσοτάκη απαγόρευσε στον σεφ του Τζορτζ Μπους να μπει στην κουζίνα της

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Για πρώτη φορά στην ιστορία οι λειτουργίες στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου έχουν ανασταλεί - Τι θα γίνει το Πάσχα

15:47ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ - Πάντειο – ΕΑΠ: Σύμπραξη για την εκπαίδευση και την έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση

15:46LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο φόνος, που κανείς δεν γνώριζε, βγαίνει στο φως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης γκαλερί στο Κολωνάκι - Το βίντεο που οδήγησε στις έρευνες των αρχών

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο και φωτογραφίες από την έφοδο του ελληνικού FBI στην αποθήκη του Τσαγκαράκη στο Ελληνικό

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος αστυνομικών του ελληνικού FBI στην γνωστή γκαλερί του Τσαγκαράκη στο Κολωνάκι

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τσακ Νόρις, σε ηλικία 86 ετών

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Πύραυλος έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε πλήρη κατάρρευση: Αποθέματα νερού για 48 ώρες - Φήμες για επιβολή capital controls

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία στιγμή: Σε πορεία σύγκρουσης δύο αεροσκάφη - Ηχητικό των εντολών του ελεγκτή κυκλοφορίας

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Ομολόγησε ο άνδρας που προσήχθη ότι χτύπησε την 24χρονη μετά από καυγά

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Για απόπειρα δολοφονίας κατηγορείται ο 20χρονος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Το βίντεο με την παρουσίαση του Ευαγγελίου, που οδήγησε στις έρευνες των αρχών

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη οδηγός σχολικού που έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών - Βίντεο

10:20LIFESTYLE

Θύμα ξυλοδαρμού ο τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός

16:45ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Έπσταϊν είναι ζωντανός!» - Viral o Πιτ από το Παλμ Μπιτς

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Ποινή κάθειρξης 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια»

14:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε χειμωνιάτικο «κλοιό» η χώρα το τελευταίο 10ημερο του Μαρτίου - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό

18:09LIFESTYLE

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Για να σπουδάσω ξεπουλούσα το σπιτικό μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ