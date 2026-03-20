Πέθανε ο Τσακ Νόρις, σε ηλικία 86 ετών

Παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η είδηση θανάτου του Τσακ Νόρις, σε ηλικία 86 ετών.

Ο θρυλικός ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Χαβάης, έπειτα από επείγον περιστατικό την Πέμπτη 19 Μαρτίου.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής (20/3), όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή της στο Instagram η οικογένειά του.

«Με βαριά καρδιά η οικογένειά μας μοιράζεται την αιφνίδια απώλεια του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί», ανέφεραν. «Αν και θα θέλαμε να κρατήσουμε τις λεπτομέρειες ιδιωτικές, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε ήρεμα».

«Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από το έργο του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα διαχρονικό αποτύπωμα σε τόσες ζωές», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Τσακ Νόρις / AP

Ποιος ήταν ο Τσακ Νόρις

Ο Τσακ Νόρις γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1940.

Μετά την υπηρεσία του στην Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου απέκτησε και το παρατσούκλι Τσακ, άρχισε να ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες ως ερασιτέχνης, και έφτασε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε μεσαίων βαρών, επί έξι συνεχόμενα έτη, από το 1968 έως το 1974.

Είχε ιδρύσει και δική του σχολή πολεμικών τεχνών, την «Chun Kuk Do». Ως αποτέλεσμα της εικόνας του «ανίκητου» που έβγαζε προς τα έξω, το 2005 ξεκίνησε ένα διαδικτυακό φαινόμενο γνωστό ως Chuck Norris facts, αποδίδοντας του, χάριν αστεϊσμού, διάφορα αβάσιμα ή ακόμα και αδύνατα κατορθώματα.

Ως ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες δράσης, όπως το «Way of the Dragon», (1972) στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Bruce Lee.

Έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Walker, Texas Rangers», μεταξύ του 1993 και 2001.

Το 2007 και το 2008, έκανε εκστρατεία για τον πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Μάικ Χάκαμπι (Mike Huckabee), ο οποίος ήταν στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ το 2008.

