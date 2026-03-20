Σιλβέστερ Σταλόνε για Τσακ Νόρις: Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη

Τον θρυλικό ηθοποιό Τσακ Νόρις αποχαιρέτισε με τον δικό του τρόπο ο φίλος του και συνάδελφός του Σιλβέστερ Σταλόνε.

Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στον κινηματογράφο και διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ανάρτησε μία φωτογραφία από συνεργασία που είχαν το 2012 στην ταινία The Expendables 2 σημειώνοντας στη λεζάντα που την συνόδευσε πως ο Τσακ Νόρις ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος καθώς και σωστός Αμερικανός.

Παράλληλα έστειλε συλλυπητήρια στην οικογένεια του γνωστού ηθοποιού που πέθανε, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του την Παρασκευή (20.03.2026).

«Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη. Ήταν υπέροχος άνθρωπος, τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του», έγραψε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

