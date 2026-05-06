Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Δυναμική παρουσία στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Snapshot Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα παρέχει πλήρη υγειονομική και διασωστική κάλυψη στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 από 6 έως 10 Μαΐου.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 120 αθλητές και φιλοξενείται σε 21 Δήμους και 5 Περιφέρειες της Ελλάδας.

Ο Ε.Ε.Σ. θα διαθέσει εκατοντάδες εθελοντές, έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, 10 διασωστικά οχήματα και 10 Κινητές Μονάδες Υγείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδρομές από Ιωάννινα έως Πλατεία Συντάγματος στον Πειραιά, με διαδρομές σε σημαντικές πόλεις.

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. θα βρίσκονται σε κάθε σημείο της διαδρομής και θα υλοποιούν ενημερωτικές δράσεις για το κοινό. Snapshot powered by AI

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), για άλλη μια χρονιά, θα έχει καθοριστική παρουσία στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, με τη συμμετοχή 120 αθλητών από όλο τον κόσμο και τη φιλοξενία σε 21 Δήμους και 5 Περιφέρειες της χώρας, αναλαμβάνοντας την πλήρη υγειονομική και διασωστική κάλυψή του.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών, έμπειρου νοσηλευτικού προσωπικού, 10 διασωστικών οχημάτων και 10 Κινητών Μονάδων Υγείας, αποτελεί, για άλλη μια χρονιά, βασικό πυλώνα για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης.

Πρόγραμμα ΕΤΑΠ:

6 Μαΐου: Ιωάννινα – Αγρίνιο

7 Μαΐου: Καρπενήσι – Λάρισα

8 Μαΐου: Βόλος – Λαμία

9 Μαΐου: Πειραιάς – Πλατεία Συντάγματος (Τελικός)

Οι εθελοντές και το προσωπικό του Ε.Ε.Σ. θα βρίσκονται σε κάθε σημείο της διαδρομής, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια αθλητών και θεατών, ενώ παράλληλα θα υλοποιούν ενημερωτικές και διαδραστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Διαβάστε επίσης