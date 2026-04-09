Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκπαιδεύει τις «νταντάδες της γειτονιάς» στις Πρώτες Βοήθειες

Δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών θα πραγματοποιήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ), στο πλαίσιο της εφαρμογής της δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Ο πρόεδρος του ΕΕΣ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, και η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου. Βάσει του μνημονίου ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναπτύσσουν συστηματική συνεργασία προκειμένου οι υποψήφιοι επιμελητές και επιμελήτριες της δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», κατά την καθολική εφαρμογή, να εκπαιδεύονται δωρεάν από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που διαθέτει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στην εκμάθηση των πολιτών στις Πρώτες Βοήθειες, σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, η συζήτηση του προέδρου του ΕΕΣ και της Υφυπουργού επικεντρώθηκε στην στενή και αγαστή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί από τη σημερινή Διοίκηση του Οργανισμού με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και στην επέκτασή της, στοχεύοντας σε νέες κοινές, καινοτόμες, ανθρωποκεντρικές δράσεις που θα ανακουφίσουν τους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας.