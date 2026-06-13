Ανάλυση FT: Καμπανάκι για τον υπερτουρισμό στην Πάρο – «Κινδυνεύει να γίνει νέα… Μύκονος»

Snapshot Η Πάρος προσελκύει σχεδόν 1 εκατ. επισκέπτες ετησίως και παρουσιάζει αυξανόμενη ζήτηση για πολυτελή ακίνητα και βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η διεθνής προβολή μέσω κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών έχει ενισχύσει το τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά προκαλεί ανησυχίες για υπερτουρισμό.

Οι κάτοικοι εκφράζουν προβληματισμό για την επιβάρυνση των υποδομών και την αλλοίωση της παραδοσιακής ταυτότητας του νησιού.

Μεγάλα τουριστικά έργα, όπως αυτό στην περιοχή Κολυμπήθρες, προκαλούν αντιπαραθέσεις λόγω ευαίσθητων οικοσυστημάτων και αρχαιολογικών ευρημάτων.

Η Πάρος επιχειρεί να διατηρήσει έναν πιο ήπιο και οικογενειακό τουρισμό, αντί για μαζική νυχτερινή διασκέδαση, προσπαθώντας να αποφύγει τη «μυκονοποίηση». Snapshot powered by AI

Η Πάρος εξελίσσεται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς των Κυκλάδων, προσελκύοντας σχεδόν 1 εκατ. επισκέπτες ετησίως, ενώ, η ζήτηση για επενδύσεις και πολυτελή ακίνητα στο νησί αυξάνεται σταθερά.

Η διεθνής προβολή της, μέσα από κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, καθώς και η άνοδος της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης και πολυτελών βιλών, έχουν ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον για την περιοχή. Ωστόσο, η αυξανόμενη αυτή δυναμική έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους κατοίκους λόγω του φαινομένου του υπερτουρισμού, όπως υπογραμμίζεται σε ανάλυση των Financial Times.

Η εικόνα της ελληνικής νησιωτικής καρτ ποστάλ, με λευκά κυβόσχημα σπίτια και ταβέρνες πάνω στο λιμάνι με θέα τα κρυστάλλινα νερά, φαίνεται να βρίσκει ολοένα και συχνότερα το ιδανικό της σκηνικό στην Πάρο.

Η σειρά του Netflix, One Day, με τους Λίο Γούντολ και Αμπικά Μοντ, γυρίστηκε εν μέρει στα ασβεστωμένα σοκάκια της Παροικιάς και στην παραλία Χρυσή Ακτή. Αντίστοιχα, η παραγωγή του Amazon Prime, Malice, αξιοποίησε την Πάρο ως βασικό σκηνικό, με εμβληματική βίλα στην περιοχή Μακριά Μύτη.

Σε αντίθεση με τη Μύκονο –η οποία έχει διαμορφώσει την οικονομία της γύρω από την έντονη νυχτερινή ζωή– και τη Σαντορίνη, όπου η εμπειρία του επισκέπτη καθορίζεται κυρίως από την κρουαζιέρα, η Πάρος εξακολουθεί να διατηρεί έναν πιο αυθεντικό κοινωνικό ιστό και μία λειτουργική ζωή όλο τον χρόνο, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς ακινήτων.

«Οι άνθρωποι έλκονται από το τοπίο, τις ξερολιθιές που υπάρχουν εδώ για χιλιάδες χρόνια και την ισχυρή ταυτότητα του νησιού», σημειώνει κάτοικος και επιχειρηματίας που ζει στην Πάρο από τη δεκαετία του ’70.

Οι Κυκλάδες –μεταξύ των οποίων η Πάρος, η Μύκονος και η Σαντορίνη– συγκεντρώνουν περίπου το 40% της διεθνούς ζήτησης για πολυτελή ακίνητα στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυξάνονται οι ανησυχίες εάν η ανάπτυξη αυτή απειλεί τον χαρακτήρα του νησιού και οδηγεί σε «μυκονοποίηση» της Πάρου.

Μετά την προβολή της σειράς One Day, οι κρατήσεις τύπου Airbnb αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ, πολυτελείς βίλες διατίθενται πλέον προς ενοικίαση σε πολύ υψηλές τιμές.

Τοπικοί δημοσιογράφοι και κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες για μεγάλα τουριστικά έργα διεθνών brands, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, δεν συνάδουν με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού και επιβαρύνουν τις υποδομές (νερό, λιμάνι, υγειονομικές ανάγκες).

Κάτοικοι αναφέρουν ότι ο υπερτουρισμός έχει ενταθεί από το 2019, ενώ, νέες επενδύσεις έχουν αυξήσει την πίεση σε φυσικούς πόρους. Παράλληλα, περιβαλλοντικές οργανώσεις προσπαθούν να προστατεύσουν το φυσικό τοπίο και να προωθήσουν πιο βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων βρίσκεται και μεγάλο τουριστικό έργο στην περιοχή Κολυμπήθρες, το οποίο εξετάζεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς περιλαμβάνει ευαίσθητο οικοσύστημα και αρχαιολογικά ευρήματα, όπως τονίζεται.

Αυτή η συζήτηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στην Ελλάδα, όπου μεγάλες τουριστικές επενδύσεις προωθούνται μέσω ταχύτερων διαδικασιών αδειοδότησης, προκαλώντας τριβές με τις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, ορισμένοι αναλυτές της αγοράς ακινήτων υποστηρίζουν ότι η Πάρος βρίσκεται ακόμη σε πιο «πρώιμο στάδιο» ανάπτυξης σε σύγκριση με τη Μύκονο και ότι αυτό τής δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσει διαφορετικό μοντέλο τουρισμού.

Το νησί προβάλλεται πλέον ως προορισμός «ήπιας πολυτέλειας», με έμφαση στην ιδιωτικότητα, τις βίλες υψηλής αισθητικής και την οικογενειακή φιλοξενία, αντί για τη μαζική νυχτερινή διασκέδαση.

Οι τιμές ακινήτων έχουν αυξηθεί περίπου 20% την τελευταία πενταετία, ενώ, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις συμβάλλουν στην πίεση για στέγαση των εργαζομένων.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες και επενδυτικά ακίνητα, με ορισμένους να θεωρούν ότι η ανάπτυξη των ιδιωτικών βιλών μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στα μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα.

Συνολικά, η Πάρος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: Ανάμεσα στη διατήρηση της τοπικής της ταυτότητας και τη δυναμική της έντονης τουριστικής και επενδυτικής ανάπτυξης.