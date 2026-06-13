Πέντε φωτιές από κεραυνούς εκδηλώθηκαν το Σάββατο

Πέντε φωτιές σε δασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν σήμερα, κυρίως λόγω κεραυνικής δραστηριότητας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική.

Ειδικότερα πρόκειται για την πυρκαγιά στον Σχίνο Κορινθίας, η οποία έχει κατασβεστεί καθώς και για την πυρκαγιά στη Σκαλωσιά Κορινθίας, δύο πυρκαγιές στα Μέθανα και μια στην Θήβα Βοιωτίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τις πυρκαγιές δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. ‎

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Για την αντιμετώπισή τους επιχειρούν συνολικά 45 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα ενώ επιχείρησαν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι συνολικά το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Διαβάστε επίσης