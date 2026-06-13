Καταγγελία Παναθηναϊκού: «Ο Τζόουνς έχει χτυπήσει με γροθιά τον Ναν»

Απίστευτα πράγματα στο ΣΕΦ μετά το τέλος του Game 5 στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» καταγγέλουν γρονθοκόπημα του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν μέσα από τα αποδυτήρια του «τριφυλλιού», με την ένταση να κρατά αρκετά λεπτά.

Παράλληλα το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του με τον Τούρκο προπονητή να είναι έξαλλος και να ξεσπά κατά του παίκτη των «ερυθρόλευκων».

Μάλιστα, οι ιθύνοντες του «τριφυλλιού» ζήτησαν από τους ανθρώπους των Πειραιωτών να τον θέσουν ενώπιον των ευθυνών του και να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη με τον Ναν.