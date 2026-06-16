Μουντιάλ 2026: Έντονες αποδοκιμασίες στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν

Στο Λος Άντζελες πριν τη σέντρα του αγώνα Ιράν-Νέα Ζηλανδία, οι Αμερικανοί φίλαθλοι γιούχαραν τον εθνικό ύμνο της ασιατικής ομάδας. 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Έντονες αποδοκιμασίες στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν
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Για τον 7ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ιράν – Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, ήταν έτσι κι αλλιώς υψηλής επικινδυνότητας. Λόγω της παρουσίας της ασιατικής Εθνικής ομάδας στις ΗΠΑ. Κάτι που φάνηκε πριν τη σέντρα του αγώνα.

Το γήπεδο ήταν μακριά απ’ το γεμίσει. Οι εξέδρες είχαν πολλά κενά και οι φίλοι του Ιράν ήταν λίγοι. Μάλιστα οι περισσότεροι υποστηρικτές του, ήταν κυρίως Μεξικανοί που ζουν στην Καλιφόρνια.

Κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων και με τις τεράστιες σημαίες των δύο χωρών να έχουν απλωθεί στον αγωνιστικό χώρο, η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα περίεργη. Μάλιστα μόλις ακούστηκε ο εθνικός ύμνος του Ιράν, υπήρξαν παρατεταμένες αποδοκιμασίες.

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