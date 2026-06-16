Συντριβή βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια – Οι οχτώ επιβαίνοντες θεωρούνται νεκροί
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν υπάρχουν επιζώντες
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- Ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό B
- 52 συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρντς στην Καλιφόρνια.
- Στο αεροσκάφος επέβαιναν οκτώ άνδρες της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας.
- Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή.
- Το B
- 52 εκτελούσε μια συνηθισμένη αποστολή δοκιμής κατά τη στιγμή του ατυχήματος.
- Η 412η πτέρυγα δοκιμών επιβεβαίωσε το δυστύχημα και την απώλεια των επιβαινόντων σε επίσημη ανακοίνωση.
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι οκτώ άνδρες της πολεμικής αεροπορίας επέβαιναν σε στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress το οποίο συνετρίβη τη Δευτέρα, αμέσως μετά την απογείωσή του από βάση στην Καλιφόρνια, προσθέτοντας πως τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.
Το B-52 επρόκειτο να εκτελέσει «συνηθισμένη αποστολή δοκιμής» και στο σκάφος επέβαιναν «οκτώ άνθρωποι» όταν «συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στις 11:20» (σ.σ. τοπική ώρα· 21:20 ώρα Ελλάδας), με «τα πρώτα στοιχεία να καταδεικνύουν πως ουδείς θα μπορούσε να επιβιώσει από τη συντριβή», τόνισε η 412η πτέρυγα δοκιμών, η οποία έχει βάση την αεροπορική βάση Έντουαρντς, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.