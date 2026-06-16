Συντριβή βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια – Οι οχτώ επιβαίνοντες θεωρούνται νεκροί

Snapshot Ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό B

52 συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρντς στην Καλιφόρνια.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν οκτώ άνδρες της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή.

Το B

52 εκτελούσε μια συνηθισμένη αποστολή δοκιμής κατά τη στιγμή του ατυχήματος.

Η 412η πτέρυγα δοκιμών επιβεβαίωσε το δυστύχημα και την απώλεια των επιβαινόντων σε επίσημη ανακοίνωση. Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι οκτώ άνδρες της πολεμικής αεροπορίας επέβαιναν σε στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress το οποίο συνετρίβη τη Δευτέρα, αμέσως μετά την απογείωσή του από βάση στην Καλιφόρνια, προσθέτοντας πως τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.

Eight crew members are believed dead after a U.S. Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base in California. pic.twitter.com/B1YLBricpS

— Open Source Intel (@Osint613) June 15, 2026



Το B-52 επρόκειτο να εκτελέσει «συνηθισμένη αποστολή δοκιμής» και στο σκάφος επέβαιναν «οκτώ άνθρωποι» όταν «συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στις 11:20» (σ.σ. τοπική ώρα· 21:20 ώρα Ελλάδας), με «τα πρώτα στοιχεία να καταδεικνύουν πως ουδείς θα μπορούσε να επιβιώσει από τη συντριβή», τόνισε η 412η πτέρυγα δοκιμών, η οποία έχει βάση την αεροπορική βάση Έντουαρντς, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.