ΕΕ: Άνοιξε η πρώτη ομάδα κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία

Snapshot Η ΕΕ άνοιξε την πρώτη ομάδα ενταξιακών κεφαλαίων με την Ουκρανία, επικεντρωμένη στο κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Η απόφαση ελήφθη στη Διακυβερνητική Διάσκεψη ΕΕ

Ουκρανίας στο Λουξεμβούργο και αποτελεί σημαντικό βήμα στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας.

Η ομάδα κεφαλαίων καλύπτει το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε τομείς όπως η δημόσια διοίκηση και τα οικονομικά κριτήρια.

Η ενταξιακή διαδικασία βασίζεται στην αξιολόγηση της προόδου της Ουκρανίας και την εναρμόνιση με τα πρότυπα της ΕΕ.

Τα διαπραγματευτικά κεφάλαια χωρίζονται σε έξι θεματικές ομάδες που καλύπτουν ευρύ φάσμα πολιτικών και οικονομικών τομέων. Snapshot powered by AI

Σημαντικό βήμα στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων των διαπραγματεύσεων, που αφορά τις λεγόμενες «θεμελιώδεις αρχές».

Η απόφαση ελήφθη κατά τη Διακυβερνητική Διάσκεψη ΕΕ - Ουκρανίας, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο.

Η συγκεκριμένη ομάδα κεφαλαίων καλύπτει βασικούς τομείς του ευρωπαϊκού κεκτημένου, όπως το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τα οικονομικά κριτήρια.

«Το ιστορικό ορόσημο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της κυπριακής προεδρίας και στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Το μέλλον της Ουκρανίας και των πολιτών της είναι σταθερά αγκυροβολημένο στην ΕΕ», δήλωσε από το Λουξεμβούργο η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κύπρου, Μαριλένα Ραούνα.

Η ίδια αναφέρθηκε στη «σταθερή δέσμευση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» και στην «ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί απέναντι σε πρωτοφανείς προκλήσεις».

Η ενταξιακή διαδικασία βασίζεται στην αξιολόγηση της προόδου κάθε υποψήφιας χώρας. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και η εναρμόνιση με τα πρότυπα της ΕΕ θα παρακολουθούνται σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Τα διαπραγματευτικά κεφάλαια χωρίζονται σε έξι θεματικές ομάδες: θεμελιώδη, εσωτερική αγορά, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη, πράσινη ατζέντα και βιώσιμη συνδεσιμότητα, πόροι, γεωργία και συνοχή, καθώς και εξωτερικές σχέσεις.