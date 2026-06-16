ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 ΕΠΑΣ – Αναλυτικά οι 36 ειδικότητες

Ανοικτές είναι οι αιτήσεις για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ. Προσφέρουν αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 36 ειδικότητες αιχμής

Γιάννης Φιλιππάκος

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 ΕΠΑΣ – Αναλυτικά οι 36 ειδικότητες
pixabay
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026
  • 2027, σε 36 ειδικότητες αιχμής.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι 15
  • 29 ετών με τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου, και η αμοιβή των μαθητών κυμαίνεται από 130 έως 163 ευρώ εβδομαδιαία.
  • Η μαθητεία συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση στη σχολή και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας με αμοιβή και ασφάλιση.
  • Οι μαθητές λαμβάνουν επίδομα στέγασης 240 ευρώ μηνιαίως, επίδομα σίτισης 9 ευρώ ημερησίως, σπουδαστική άδεια με αποδοχές και αναβολή στράτευσης.
  • Λειτουργούν ειδικότητες σε τομείς όπως αισθητική, κομμωτική, τεχνικές ειδικότητες, υγεία, διοίκηση και τεχνολογίες πληροφορικής.
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Από τη Δευτέρα (15/6) ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2026-2027, σε 36 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίας 15-29 ετών και κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η αμοιβή των μαθητών ανέρχεται σε 130 ευρώ ή 163 ευρώ εβδομαδιαία (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας, αντίστοιχα) για 2 έτη.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυϊκό σύστημα στη χώρα μας που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

  • πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση,
  • φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα,
  • εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό,
  • λαμβάνουν επίδομα στέγασης, που ανέρχεται στα 240 ευρώ μηνιαίως, καθώς και σίτισης, που ανέρχεται στα 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια,
  • δικαιούνται σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες, με αποδοχές και αναβολή στράτευσης.

Εφέτος, θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

  • Αισθητικής Τέχνης
  • Αργυροχρυσοχοΐας
  • Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
  • Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
  • Βοηθός Γενικής Νοσηλείας
  • Βοηθός Φαρμακείου
  • Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
  • Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
  • Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου
  • Κομμωτικής Τέχνης
  • Κτιριακών Έργων
  • Μαγειρικής Τέχνης
  • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
  • Ξυλουργών – Επιπλοποιών
  • Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων
  • Τεχνίτης Αμαξωμάτων
  • Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών
  • Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων
  • Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC)
  • Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων
  • Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου
  • Τεχνίτης Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  • Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών
  • Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
  • Τεχνίτης Μηχανών & Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου
  • Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας
  • Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
  • Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Τεχνίτης Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων
  • Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS)
  • Υπάλληλος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας
  • Υφάσματος, Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος
  • Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  • Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
  • Ωρολογοποιίας
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