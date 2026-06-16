Τραμπ: «Fake news» τα περί πληρωμής 300 εκατ. δολαρίων στο Ιράν

Snapshot Η αμερικανική κυβέρνηση διαψεύδει ότι προσέφερε 300 εκατ. δολάρια ή άμεση άρση κυρώσεων στο Ιράν για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «fake news» τις πληροφορίες περί πληρωμής στο Ιράν και τις απέδωσε στους Δημοκρατικούς.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι δεν υπήρξε ανταλλαγή άρσης κυρώσεων με την υπογραφή του μνημονίου στις 19 Ιουνίου.

Η Ουάσινγκτον δηλώνει ότι οποιαδήποτε ελάφρυνση κυρώσεων ή αποδέσμευση κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από την τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης.

Οι αποφάσεις για κυρώσεις δεν αναμένονται κατά την υπογραφή του μνημονίου, αλλά μετά την περίοδο των 60 ημερών διαπραγματεύσεων. Snapshot powered by AI

Δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταβάλουν 300 εκατ. δολάρια στο Ιράν διέψευσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Επίσης, η ιστορία ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν στο Ιράν 300 εκατ. δολάρια είναι fake news», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, αποδίδοντας τις σχετικές πληροφορίες στους Δημοκρατικούς.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί τις τελευταίες ώρες να διαψεύσει ότι προσέφερε χρήματα στην Τεχεράνη, προκειμένου να εξασφαλίσει την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε, σε σειρά συνεντεύξεων, ότι η Ουάσινγκτον δεν αντάλλαξε την άρση των κυρώσεων με την υπογραφή του κειμένου στις 19 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την αμερικανική θέση, οποιαδήποτε ελάφρυνση των κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από την τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης.

Οι σχετικές αποφάσεις δεν αναμένονται κατά την υπογραφή του μνημονίου, αλλά μετά την περίοδο των 60 ημερών που προβλέπεται για τις διαπραγματεύσεις. Στόχος της Ουάσινγκτον είναι στο διάστημα αυτό να υπάρξει τελική συμφωνία που θα περιορίζει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.