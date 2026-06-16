Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Πράξη βαρβαρότητας» η ρωσική επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος καταδίκασε την πυραυλική επίθεση στο ιστορικό μνημείο της UNESCO και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον ουκρανικό λαό, σε επικοινωνίες με τον Μητροπολίτη Επιφάνιο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Γιάννης Φιλιππάκος

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Πράξη βαρβαρότητας» η ρωσική επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου
AP
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  • Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος καταδίκασε την ρωσική πυραυλική επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου, χαρακτηρίζοντάς την πράξη βαρβαρότητας και ασέβειας.
  • Η επίθεση στο ιστορικό μνημείο της UNESCO θεωρείται βέβηλη και απαράδεκτη, πλήττοντας την κοινή θρησκευτική και πολιτισμική κληρονομιά του Χριστιανισμού.
  • Ο Πατριάρχης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον ουκρανικό λαό και στους συγγενείς των θυμάτων μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον Μητροπολίτη Επιφάνιο και τον πρόεδρο Ζελένσκι.
  • Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απορρίπτει κάθε δικαιολογία για την επίθεση σε έναν ιερό προσκυνηματικό χώρο με μακρά ιστορία και εθνική σημασία.
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Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με βαθύτατη θλίψη και απογοήτευση πληροφορήθηκε την απαράδεκτη και βέβηλη πυραυλική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον της ιστορικής Λαύρας του Κιέβου (Pecerska), την οποία και καταδικάζει, όπως και κάθε άλλη παρόμοια επίθεση εναντίον ιερών και εμβληματικών μνημείων της κοινής θρησκευτικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του Χριστιανισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κανείς λογικός άνθρωπος και κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη βάρβαρη καταστροφική επίθεση σε βάρος ιερού προσκυνηματικού χώρου, όπως είναι η περιώνυμος Λαύρα του Κιέβου με τη μακρά ιστορία και παράδοση που αποτελεί μνημείο εθνικής κληρονομιάς της UNESCO.

Russia Ukraine War

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο, στον οποίο εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τη ρωσική επίθεση και την ολόθυμη συμπαράσταση της Μητρός Εκκλησίας και του ιδίου προσωπικώς προς τον πολύπαθο Ουκρανικό λαό. Επίσης, εξέφρασε τη συμπάθειά του προς τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες της επιθέσεως.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επικοινώνησε επίσης τηλεφωνικώς το απόγευμα της Δευτέρας, 15 Ιουνίου 2026 και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι , καταδικάζοντας την ρωσική πυραυλική επίθεση εναντίον της ιστορικής Λαύρας του Κιέβου.

Ο Παναγιώτατος έκανε λόγο για πράξη βαρβαρότητας και ασέβειας, και ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας να μεταφέρει την συμπαράστασή του προς τον δοκιμαζόμενο από τον πόλεμο Ουκρανικό λαό.

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