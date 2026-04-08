Ο Ερυθρός Σταυρός υποστήριξε 150 αστέγους συμπολίτες μας σε Αθήνα και Πειραιά ενόψει Πάσχα

Η Υπηρεσία Προγραμμάτων Αστέγων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, στο πνεύμα των Άγιων ημερών, υλοποίησε τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, στοχευμένη δράση ενεργητικής προσέγγισης και υποστήριξης αστέγων, με την ανάπτυξη κινητών κλιμακίων για τη διανομή υλικού ενίσχυσης, όπως είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής και ιματισμού, καθώς και πασχαλινών ειδών σε αστέγους και πληθυσμούς που διαβιούν υπό επισφαλείς συνθήκες στέγασης.

Παράλληλα, παρασχέθηκαν υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών και Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και διασύνδεσης με διαθέσιμες κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Από τη μεγάλη δράση υποστηρίχθηκαν 150 άστεγοι συμπολίτες μας σε Αθήνα και Πειραιά.

Η δράση αναπτύχθηκε στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, σε σημεία όπου, κατόπιν

συστηματικών εβδομαδιαίων χαρτογραφήσεων, είχε εντοπιστεί αυξημένος αριθμός αστέγων, και στο κέντρο του Πειραιά, με έμφαση στην περιοχή του λιμανιού και περιμετρικά αυτού, όπου επίσης διαβιούσε σημαντικός αριθμός αστέγων συμπολιτών μας, που υποστηρίζονταν σε σταθερή βάση από την Υπηρεσία Προγραμμάτων Αστέγων.

Τα κινητά κλιμάκια στελεχώθηκαν με εξειδικευμένο επαγγελματικό δυναμικό του ΕΕΣ

(κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο, νοσηλεύτρια) και άρτια εκπαιδευμένους εθελοντές Ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών-Διασωστών, παρέχοντας υποστήριξη και υπηρεσίες ανθρωπιστικής αρωγής στην ομάδα στόχου, υπό το συντονισμό του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ.