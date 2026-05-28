Ταύρος εν κουρείω στην Κωνσταντινούπολη: Πελάτες και προσωπικό έτρεχαν να σωθούν

Πανικός επικράτησε σε κουρείο στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας ταύρος εισέβαλε ξαφνικά στο κατάστημα.

Το ζώο είχε καταφέρει νωρίτερα να ξεφύγει από την επιτήρηση του ιδιοκτήτη του, προκαλώντας τρόμο σε όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο κατάστημα. Μέσα από τα βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνεται καθαρά η στιγμή που ο ταύρος μπαίνει ορμητικά στον χώρο κατευθείαν από τον κεντρικό δρόμο.

Οι πελάτες και το προσωπικό σηκώθηκαν έντρομοι από τα καθίσματά τους και έτρεξαν γρήγορα προς την έξοδο για να προστατευτούν.

Η πορεία του ταύρου ωστόσο δεν σταμάτησε στο κουρείο. Αφού βγήκε ξανά έξω, συνέχισε να κινείται ανεξέλεγκτα στην γειτονιά, σκορπώντας τον φόβο στους ανυποψίαστους περαστικούς και στους κατοίκους που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν τρέχοντας.

Το περιστατικό έλαβε οριστικό τέλος μετά από καταδίωξη. Το ζώο εντοπίστηκε, ακινητοποιήθηκε επιτυχώς και τέθηκε εκ νέου υπό έλεγχο, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας απολύτως τραυματισμός κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

