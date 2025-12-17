Ο Μπρους Λι «επέστρεψε» στη Βοσνία - Επανεγκαταστάθηκε το άγαλμά του στην πόλη Μόσταρ

Το ορειχάλκινο άγαλμα του Μπρους Λι, που μέσα σε μερικά χρόνια έγινε εμβληματικό μνημείο της πόλης Μόσταρ, στη Βοσνία, επέστρεψε σήμερα στο βάθρο του, περίπου δύο χρόνια μετά την κλοπή του.

Το άγαλμα, σε φυσικό μέγεθος, του θρύλου του κουνγκ-φου, εγκαινιάστηκε το 2005 σε ένα πάρκο αυτής της πόλης που βίωσε πολύνεκρες μάχες κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, τη δεκαετία του 1990. Ο Μπρους Λι ήταν για τους κατοίκους ένας ήρωας που θαύμαζαν όλοι, ανεξαρτήτως καταγωγής ή θρησκεύματος.

Παρ’ όλ’ αυτά, το άγαλμα βανδαλίστηκε πολλές φορές. Τον Μάρτιο του 2024 μάλιστα το έκλεψαν: ο δράστης το κομμάτιασε, καθώς σκόπευε να πουλήσει το μέταλλο. Ο κλέφτης εντοπίστηκε πολύ γρήγορα από την αστυνομία και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών.

A missing monument to martial arts star Bruce Lee has residents of Mostar, Bosnia-Herzegovina, wondering: Who could have swiped the shiny tribute to this fighter for justice? The statue went up in a park in 2005 in the spirit of uniting citizens on all sides of Balkan politics. pic.twitter.com/36mkUYoAhC — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) March 8, 2024

Η διευθύντρια της υπηρεσίας τουρισμού του Μόσταρ, Ελβίρα Τσεμάλοβιτς, υπογράμμισε, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, τη σημασία που έχει για τους κατοίκους το άγαλμα, το οποίο χαρακτήρισε σύμβολο «δικαιοσύνης και ειρήνης».

