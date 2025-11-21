Στο στόχαστρο ο Βούτσιτς: Κατηγορείται για συμμετοχή στα «σαφάρι θανάτου» του Σεράγεβο

Ένας Κροάτης ερευνητικός δημοσιογράφος υπέβαλε μήνυση στους εισαγγελείς του Μιλάνου εναντίον του Σέρβου προέδρου, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, για την φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση «σαφάρι του Σεράγεβο», στην οποία ελεύθεροι σκοπευτές από την Ιταλία και άλλες χώρες φέρεται να ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα της Βοσνίας για να σκοτώσουν πολίτες κατά τη διάρκεια της τετραετούς πολιορκίας της πόλης τη δεκαετία του 1990.

Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελείς του Μιλάνου ξεκίνησαν έρευνα με στόχο τον εντοπισμό των Ιταλών που κατηγορούνται για τις εκούσιες δολοφονίες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ομάδες από «τουρίστες-ελεύθερους σκοπευτές» φέρεται να συμμετείχαν στις μαζικές δολοφονίες, αφού πλήρωσαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε στρατιώτες που ανήκαν στον στρατό του Ράντοβαν Κάρατζιτς - του πρώην ηγέτη των Σερβοβόσνιων, ο οποίος το 2016 κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - για να μεταφερθούν στους λόφους γύρω από το Σεράγεβο, ώστε να μπορούν να πυροβολούν τον πληθυσμό... για ευχαρίστηση (!).

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σεράγεβο από βομβαρδισμούς και πυρά ελεύθερων σκοπευτών μεταξύ 1992 και 1996 στη μακρύτερη πολιορκία στη σύγχρονη ιστορία, αφότου η Βοσνία-Ερζεγοβίνη κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία. Οι ελεύθεροι σκοπευτές ήταν ίσως το πιο φρικτό στοιχείο της ζωής υπό πολιορκία στο Σεράγεβο, επειδή σκότωναν αδιακρίτως ανθρώπους στους δρόμους, ανάμεσά τους και παιδιά.

Η έρευνα ξεκίνησε από μια νομική καταγγελία που υπέβαλε ο Έτζιο Γκαβατσένι, ένας συγγραφέας με έδρα το Μιλάνο, ο οποίος συγκέντρωσε στοιχεία σχετικά με τους ισχυρισμούς, καθώς και μια έκθεση που έστειλε στους εισαγγελείς η πρώην δήμαρχος του Σεράγεβο, Μπεντζαμίνα Κάριτς. Ο Γκαβατσένι είπε ότι είχε διαβάσει για πρώτη φορά αναφορές για τους φερόμενους ως τουρίστες-σκοπευτές στον ιταλικό τύπο τη δεκαετία του 1990, αλλά μόνο όταν παρακολούθησε το «Sarajevo Safari» ένα ντοκιμαντέρ του 2022 του Σλοβένου σκηνοθέτη Μίραν Ζουπάνιτς, άρχισε να ερευνά περαιτέρω.

Την Τετάρτη, ο ερευνητής δημοσιογράφος Ντομαγκόι Μάργκετιτς υπέβαλε μήνυση κατά του Βούτσιτς στους εισαγγελείς που διερευνούν την υπόθεση. Όπως αναφέρθηκε στο Σεράγεβο, τις τελευταίες ημέρες ο Μάργκετιτς δημοσίευσε στοιχεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Βούτσιτς, τότε νεαρός εθελοντής, ήταν παρών σε μία από τις στρατιωτικές θέσεις στο Σεράγεβο, από την οποία, σύμφωνα με μάρτυρες, ξένοι πολίτες και σερβικές υπερεθνικιστικές μονάδες πυροβολούσαν και σκότωναν πολίτες σε αυτό που έχει περιγραφεί ως μακάβριο «τουριστικό σαφάρι».

Άνδρας με το παιδί στην αγκαλιά του προσπαθεί να ξεφύγει από τους ελεύθερους σκοπευτές στο Σαραγεβο το 1993

Η Νικόλα Μπριγκίντα, δικηγόρος που βοήθησε τον Γκαβατσένι να προετοιμάσει την υπόθεσή του, δήλωσε: «Τα στοιχεία που συσσωρεύτηκαν μετά από μια μακρά έρευνα είναι επαρκώς τεκμηριωμένα και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή έρευνα για τον εντοπισμό των ενόχων. Υπάρχει επίσης η έκθεση της πρώην δημάρχου του Σεράγεβο». Ο Γκαβατσένι ισχυρίστηκε ότι «πολλοί, πολλοί, πολλοί Ιταλοί» φέρονται να εμπλέκονταν, χωρίς να δώσει έναν αριθμό. «Υπήρχαν Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι... άνθρωποι από όλες τις δυτικές χώρες που πλήρωσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μεταφερθούν εκεί για να πυροβολήσουν πολίτες».

Πρόσθεσε: «Δεν υπήρχαν πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα. Ήταν πλούσιοι άνθρωποι που πήγαιναν εκεί για διασκέδαση και προσωπική ικανοποίηση. Μιλάμε για ανθρώπους που αγαπούν τα όπλα και ίσως πηγαίνουν σε σκοπευτήρια ή σε σαφάρι στην Αφρική».

Ο Γκαβατσένι ισχυρίστηκε ότι οι Ιταλοί ύποπτοι έδιναν ραντεβού στην Τεργέστη, στα βόρεια της χώρας, και ταξίδευαν στο Βελιγράδι, από όπου οι Σερβοβόσνιοι στρατιώτες τους συνόδευαν στους λόφους του Σεράγεβο. «Υπήρχε μια κυκλοφορία πολεμικών τουριστών που πήγαιναν εκεί για να πυροβολήσουν ανθρώπους», είπε. «Το αποκαλώ αδιαφορία για το κακό».

Ο Βούτσιτς δεν έχει ακόμη σχολιάσει τους ισχυρισμούς. Ωστόσο, φήμες για τη δράση του στο Σεράγεβο κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Σε μια συνέντευξη του 2021 σε ένα βοσνιακό τηλεοπτικό κανάλι, ο Σέρβος πρόεδρος αρνήθηκε ρητά ότι άνοιξε πυρ εναντίον της πολιορκημένης πόλης, περιγράφοντας τους ισχυρισμούς ως πολιτική χειραγώγηση που έχει τις ρίζες της στην εθνικιστική ρητορική της νεότητάς του και στην εύθραυστη ισορροπία δυνάμεων της περιοχής.

Διαβάστε επίσης