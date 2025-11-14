Βοσνία: Στους 15 οι νεκροί από πυρκαγιά σε γηροκομείο

Δύο γυναίκες πέθαναν χθες το απόγευμα σε νοσοκομείο της πόλης Τούζλα στη βορειοανατολική Βοσνία, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα να ανέλθει στους 15, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο της εισαγγελίας της Τούζλα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα της 4ης Νοεμβρίου στον έβδομο όροφο του κτηρίου όπου φιλοξενούνταν τα θύματα. Δέκα άνθρωποι πέθαναν στη διάρκεια της νύχτας από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα και άλλοι πέντε υπέκυψαν στα τραύματά τους τις επόμενες ημέρες.

At least 11 people have been killed and 30 injured after a fire broke out in a nursing home in Bosnia’s Tuzla. pic.twitter.com/zXXcyGTiJG — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 6, 2025

Δέκα άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται και ένας από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσαν νοσοκομειακοί αξιωματούχοι.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στο δωμάτιο ενός από τους ενοίκους του οίκου ευγηρίας, ανέφερε το γραφείο της εισαγγελίας.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν προκειμένου να καταλογιστούν ευθύνες για το δυστύχημα, ανέφερε.

