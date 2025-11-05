Βοσνία: Φωτιά σε οίκο ευγηρίας στην Τούζλα – Πληροφορίες για 10 νεκρούς

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε οίκο ευγηρίας στην Τούζλα, στη βορειοανατολική Βοσνία, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ βοσνιακά ΜΜΕ έκαναν λόγο για θύματα.

Συγκεκριμένα, τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, εκδηλώθηκε στις 20:55 τοπική ώρα (21:55 ώρα Ελλάδας).

Περίπολοι της αστυνομίας, πυροσβέστες και τραυματιοφορείς έσπευσαν στο σημείο για να απομακρύνουν ηλικιωμένους και υπαλήλλους, και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ανέφερε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Ερσίγια Άσκεριτς Μουγεντίνοβιτς, εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Κλινικού Κέντρου της Τούζλα, επιβεβαίωσε ότι πολλοί ασθενείς υπέστησαν δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, όπως μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το τοπικό ειδησεογραφικό portal tuzlanski.ba.

«Τρεις ασθενείς νοσηλεύονται στην Κλινική Εσωτερικής Ιατρικής λόγω δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, δύο βρίσκονται στην εντατική, ενώ ένας ακόμα δέχεται ιατρική φροντίδα στο τμήμα επειγόντων», δήλωσε η Μουγεντίνοβιτς.