Πυροσβεστική: Σε ισχύ τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών – Υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες

Διευκρινίσεις σχετικά με τις ενέργειες, τις δραστηριότητες και τις εργασίες στην ύπαιθρο για την αποφυγής πυρκαγιών κατά τη χειμερινή περίοδο

Μπορεί η αντιπυρική περίοδος, τυπικά, να έπαυσε από την 1η Νοεμβρίου, οι υποχρεώσεις όμως σε ό,τι αφορά τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής των πυρκαγιών, συνεχίζονται και τα πρόστιμα παραμένουν τσουχτερά καθ' όλη την χειμερινή περίοδο, για όσους δεν τηρούν τους αυστηρούς κανόνες που ισχύουν από πέρυσι, ενώ δεν σταματούν ούτε στιγμή οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, σε ανακοίνωση του, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, διευκρινίζει ότι και κατά τη χειμερινή περίοδο παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα και τα μέσα πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές, αγροτικές και λοιπές εκτάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο όπως: το άναμμα, η διατήρηση και χρήση πυρός, η εκτέλεση θερμών εργασιών, η χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα, η χρήση ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών κ.λ.π.

Με λίγα λόγια, μπορεί να έχουν αρθεί οι απαγορεύσεις που ίσχυαν το καλοκαίρι για δραστηριότητες, όπως παραπάνω, από τις οποίες προκαλούνται πυρκαγιές, είναι υποχρεωμένοι όμως οι πολίτες, επιχειρήσεις, συνεργεία, κ.λπ., να λαμβάνουν μέτρα πυρασφάλειας για την πρόληψη πυρκαγιάς. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να καπνίσει τα μελίσσια του, ή να κάψει αγροτικά υπολείμματα, ή να εκτελέσει θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, κάτι που απαγορευόταν αυστηρά το καλοκαίρι, είναι υποχρεωμένος, όμως, να τηρεί αποστάσεις από σημεία όπου θα μπορούσε να εκδηλωθεί πυρκαγιά, αλλά κυρίως να έχει διαθέσιμα μέσα πυρόσβεσης, (πυροσβεστήρες, νερό κ.λπ.).

Όλα αυτά περιλαμβάνονται αναλυτικά στην Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 9/2024 (Τεύχος B' 2387/22.04.2024) με θέμα: «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους».

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, καθώς και προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, επισημαίνεται ότι θα συνεχιστούν οι έλεγχοι - περιπολίες με αμείωτη ένταση και τονίζεται ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη, επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα.

Ειδικότερα, υπογραμμίζεται ότι, τα πρόστιμα καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 19/2024 (Τεύχος B' 2550/30.04.2024)με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος».

Σε γενικές γραμμές, τα πρόστιμα που αφορούν στην μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας, κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 200 έως 800 ευρώ.

Συστάσεις της Πυροσβεστικής

Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την χειμερινή περίοδο, απευθύνει σύσταση στους πολίτες:

  • Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων όρων, προϋποθέσεων, μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
  • Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με:
    - τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις, ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο και
    - τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά:

  • Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για:
    - την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε
    - το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς
    - την ένταση του ανέμου στην περιοχή και
    - το είδος της βλάστησης που καίγεται
  • Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών
  • Διευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων.

