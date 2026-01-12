Ρούτε: «Προτεραιότητα» πλέον η Αρκτική για το ΝΑΤΟ μετά τη δήλωση Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε, μιλάει ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025, στην Ουάσινγκτον

H ασφάλεια στην Αρκτική αποτελεί πλέον «προτεραιότητα» για το ΝΑΤΟ δήλωσε σήμερα, ο επικεφαλής της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ταράξει τη συμμαχία των 32, αρνούμενος να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για την κατάληψη του αυτόνομου εδάφους της Δανίας, μέλους του μπλοκ.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής έναντι της Κίνας και της Ρωσίας ως βασική δικαιολογία για το γιατί η Ουάσιγκτον πρέπει να ελέγχει το νησί.

Κατά την επίσκεψή του στην Κροατία ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, μιλώντας σε δημσιογράφους είπε: «Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για τα επόμενα βήματα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι πράγματι προστατεύουμε συλλογικά αυτό που διακυβεύεται».

Η κίνηση για ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική είναι πιθανό να εκληφθεί ως μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες του Τραμπ σχετικά με την προστασία της Γροιλανδίας από εισβολή, σε μια ακόμη συνθηκολόγηση της δυτικής συμμαχίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Όλοι οι σύμμαχοι συμφωνούν στη σημασία της Αρκτικής και της ασφάλειας της Αρκτικής, επειδή γνωρίζουμε ότι με το άνοιγμα των θαλάσσιων διαδρομών υπάρχει κίνδυνος οι Ρώσοι και οι Κινέζοι να γίνουν πιο δραστήριοι», δήλωσε ο Ρούτε.

«Αυτή τη στιγμή συζητάμε το επόμενο βήμα, πώς να διασφαλίσουμε ότι θα δώσουμε πρακτική συνέχεια σε αυτές τις συζητήσεις», πρόσθεσε.

Απαντώντας στις κριτικές για τη λεγόμενη «επιθετική γοητεία» του προς τον Τραμπ, ο Ρούτε επέμεινε ότι: «Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει το σωστό για το ΝΑΤΟ, ενθαρρύνοντάς μας όλους να δαπανήσουμε περισσότερα».

Είπε ότι ήταν «απόλυτα πεπεισμένος» ότι «χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είχαμε ποτέ αυτό το αποτέλεσμα στη σύνοδο κορυφής της Χάγης» πέρυσι, αυξάνοντας το όριο του ΑΕΠ για την άμυνα στο 5%.

«Έτσι, όταν επαινώ κάποιον, βασίζομαι σε γεγονότα, και πιστεύω ότι τα γεγονότα είναι εκεί», πρόσθεσε μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην Κροατία, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας, Αντρέι Πλένκοβιτς.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε, παρευρίσκεται σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, στο Ζάγκρεμπ, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 AP/Darko Bandic

Αυτό συμβαίνει καθώς ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Κουμπίλιους, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, συμφωνόντας με αντίστοιχη δήλωση της Δανής πρωθυπουργού Μέττε Φρέντερικσεν, ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ εναντίον ενός συμμάχου θα σήμαινε το τέλος «των πάντων».

«Συμφωνώ με την πρωθυπουργό της Δανίας ότι θα είναι το τέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και ότι θα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στους πολίτες», δήλωσε σε συνέδριο για την ασφάλεια στη Σουηδία, προσθέτοντας ότι μια στρατιωτική δράση θα είχε «πολύ αρνητικές επιπτώσεις στους πολίτες και στις διατλαντικές μας σχέσεις».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν στηρίξει τη Δανία στην προσπάθειά της να αποκρούσει την επιθυμία του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες αυτή την εβδομάδα με τον κορυφαίο διπλωμάτη των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η σύναψη συμφωνίας θα ήταν «ευκολότερη» από την κατάληψη του εδάφους με στρατιωτική δύναμη, αλλά επέμεινε ότι αυτό θα συμβεί «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο» – ακόμη και αν αυτό επιβαρύνει τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ.

«Αν δεν καταλάβουμε τη Γροιλανδία, η Ρωσία ή η Κίνα θα την καταλάβουν, και δεν θα το επιτρέψω», είπε στους δημοσιογράφους.

«Θα ήθελα πολύ να κάνω μια συμφωνία μαζί τους, είναι πιο εύκολο. Αλλά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα πάρουμε τη Γροιλανδία».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι «η Γροιλανδία δεν θέλει να δει τη Ρωσία ή την Κίνα να την κατακτούν» και είπε ότι το έδαφος θα επωφεληθεί από στενότερους δεσμούς με τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα όσον αφορά την άμυνα.

«Η Γροιλανδία, βασικά, έχει ως άμυνα δύο έλκηθρα με σκύλους», είπε ο Τραμπ.

«Εν τω μεταξύ, υπάρχουν ρωσικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια, καθώς και κινεζικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια παντού. Δεν θα το αφήσουμε να συμβεί αυτό».

Donald J. Trump Truth Social Post of Video 01:19 AM EST 01.05.26



President Trump posts video saying to reporters on Air Force 1 just how much the United States needs Greenland strategically and why. pic.twitter.com/hS8IYfXjyX — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 7, 2026

Εξέφρασε επίσης φόβους για το μέλλον του μπλοκ, όταν απέρριψε τις προειδοποιήσεις ότι η προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία θα μπορούσε να αναστατώσει τη δυτική συμμαχία, λέγοντας: «Αν επηρεάσει το ΝΑΤΟ, τότε επηρεάζει το ΝΑΤΟ».

«Αλλά, ξέρετε, μας χρειάζονται πολύ περισσότερο από ό,τι τους χρειαζόμαστε εμείς, σας το λέω αυτό τώρα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας εξέδωσε δήλωση απαντώντας στα τελευταία σχόλια του Τραμπ, επιμένοντας ότι «δεν μπορεί να δεχτεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» την επιθυμία των ΗΠΑ να ελέγχουν τη Γροιλανδία.

Μετά το ενδιαφέρον του για τον ανεκμετάλλευτο ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας, η αναπληρωτής πρωθυπουργός της Σουηδίας, Έμπα Μπους, υπαινίχθηκε ότι ο Τραμπ μπορεί να στρέψει την προσοχή του στα περιουσιακά στοιχεία της Σουηδίας.

«Πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα τα διαχειριστούμε εμείς οι ίδιοι», είπε. «Θέλω να είναι δύσκολο να παρακάμψουν τη Σουηδία και πιο δύσκολο για ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ να βάλουν χέρι στη Σουηδία».