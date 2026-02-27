Ο ΟΗΕ καλεί σε αυτοσυγκράτηση Αφγανιστάν και Πακιστάν

«Ο Γενικός Γραμματέας OHE παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των ντε φάκτο δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν και των πακιστανικών δυνάμεων» αναφέρει σε δήλωση του ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων» πρόσθεσε.

Ο Ντουζαρίκ ανέφερε επίσης ότι «ο ΓΓ ΟΗΕ επαινεί τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που έχουν καταβάλει αρκετά κράτη-μέλη τους τελευταίους μήνες και καλεί τα μέρη να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών μέσω της διπλωματίας».