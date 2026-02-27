Ο ΟΗΕ καλεί σε αυτοσυγκράτηση Αφγανιστάν και Πακιστάν

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση μετά τις διασυνοριακές συγκρούσεις Αφγανιστάν–Πακιστάν

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο ΟΗΕ καλεί σε αυτοσυγκράτηση Αφγανιστάν και Πακιστάν
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ο Γενικός Γραμματέας OHE παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των ντε φάκτο δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν και των πακιστανικών δυνάμεων» αναφέρει σε δήλωση του ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων» πρόσθεσε.

Ο Ντουζαρίκ ανέφερε επίσης ότι «ο ΓΓ ΟΗΕ επαινεί τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που έχουν καταβάλει αρκετά κράτη-μέλη τους τελευταίους μήνες και καλεί τα μέρη να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:46ΚΟΣΜΟΣ

Το Netflix δεν θα αυξήσει την προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros – Ελεύθερο το πεδίο στην Paramount

03:20ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Παραμένουμε στη φάση απουσίας βροχών» – Η πρόγνωση μέχρι την Τρίτη

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Τουλάχιστον δύο από τα θύματα στο ταχύπλοο που αναχαιτίστηκε ήταν Αμερικανοί

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ καλεί σε αυτοσυγκράτηση Αφγανιστάν και Πακιστάν

02:04ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου – Χωρίς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες η χώρα

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στην Καμπούλ – Πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς

01:22ΕΘΝΙΚΑ

Π. Παυλόπουλος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Εθνικό ζήτημα η οριστική επανένωση – Καμία αποδοχή «δανεισμού»

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Αυστηρά 6 στα 6» - Μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την Παρί

00:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος

00:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πέρασαν Μπολόνια και Νότιγχαμ – Τα αποτελέσματα

00:44ΕΛΛΑΔΑ

Μέλη του Ρουβίκωνα κατά Υφαντή στο Πάντειο για το σεμινάριο «ο πόλεμος στον σύγχρονο κόσμο»

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Παρί 99-104: Η κλοπή του αιώνα από διαιτητές σε εντεταλμένη υπηρεσία

00:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Υποχώρησε 10ος ο Παναθηναϊκός AKTOR – Η βαθμολογία

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Με Άλκμααρ ή Τσέλιε στους «16» του Conference League | Πότε είναι η κλήρωση κι οι αγώνες

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο στη Γιάννουλη - Τραυματισμένος 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0: Έδωσε τη μάχη του, αλλά δεν ήταν αρκετό

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0 (τελικό): Πάλεψε αλλά λύγισε στο Βίγκο

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Το καρναβάλι που άφησε άδεια τα ταμεία των επιχειρήσεων και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: Προκαλεί με νέα επιστολή κατά της Ελλάδας στον ΟΗΕ - Αθήνα: Οι ευφάνταστες τουρκικές ερμηνείες θα απαντηθούν δεόντως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: «Ήταν χωρίς κεφάλι, είδα ένα χέρι με δαχτυλίδι», λέει ο άνθρωπος που εντόπισε τη σορό

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στην Καμπούλ – Πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Σε τυχαίο έλεγχο την εντόπισαν οι γερμανικές Αρχές -Πώς θα γίνει η επαφή με τον πατέρα της

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που άνδρας ψεκάζει δηλητήριο σε τρόφιμα για να σκοτώσει τους συγκατοίκους του

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λέρο με τον θάνατο 50χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Το καρναβάλι που άφησε άδεια τα ταμεία των επιχειρήσεων και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Τουλάχιστον δύο από τα θύματα στο ταχύπλοο που αναχαιτίστηκε ήταν Αμερικανοί

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπραντ Πιτ: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστα για τα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα

19:01LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι αποκάλυψε ότι στα 59 της κάνει το καλύτερο σεξ της ζωής της και μοιράστηκε το «μυστικό»

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: Προκαλεί με νέα επιστολή κατά της Ελλάδας στον ΟΗΕ - Αθήνα: Οι ευφάνταστες τουρκικές ερμηνείες θα απαντηθούν δεόντως

00:44ΕΛΛΑΔΑ

Μέλη του Ρουβίκωνα κατά Υφαντή στο Πάντειο για το σεμινάριο «ο πόλεμος στον σύγχρονο κόσμο»

00:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Αυστηρά 6 στα 6» - Μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την Παρί

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Παρί 99-104: Η κλοπή του αιώνα από διαιτητές σε εντεταλμένη υπηρεσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ