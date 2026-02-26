Θρίλερ στη Λέρο με τον θάνατο 50χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι
Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα
Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές της Λέρου για τον θάνατο ενός 50χρονου που μεταφέρθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (26/02) στο νοσοκομείο του νησιού με τραύματα στο κεφάλι.
Ο 50χρονος, κάτοικος του νησιού, βρισκόνταν στην επιχείρησή του, την οποία διαθέτει μαζί με άλλα δύο άτομα κι ένα συγγενικό του πρόσωπο.
