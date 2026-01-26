Λέρος: Δραματική διάσωση ετοιμοθάνατης φώκιας 30 ημερών - Βίντεο

Μια νεογέννητη φώκια περίπου 30 ημερών βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στους Λειψούς, με τον φόβο για τη ζωή της να είναι εμφανής.

Το μικρό θηλαστικό χωρίστηκε - με άγνωστο τρόπο - από τη μητέρα του και ενδεικτικό της άσχημης κατάστασης που βρισκόταν είναι το γεγονός πως ζύγιζε μόλις 12 κιλά την ώρα που το φυσιολογικό βάρος θα έπρεπε να είναι περίπου στα 25 κιλά.

Τη ζωή της μικρής φώκιας έσωσαν με την έγκαιρη παρέμβασή τους οι κτηνίατροι Μιχάλης και Νεφέλη Κοντραφούρη από το κτηνιατρικό κέντρο Λέρου που έδωσαν πραγματική μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, προσφέροντας πολύτιμη φροντίδα και στήριξη στις πιο κρίσιμες ώρες.

Χθες, η μικρή φώκια μεταφέρθηκε με πλοίο στην Αθήνα ώστε να λάβει εξειδικευμένη περίθαλψη. Όλοι πλέον ελπίζουν ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο και να συνεχίσει τη ζωή της.