Χανιά: Φώκια εμφανίστηκε στα νερά του ενετικού λιμανιού

Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα ευχάριστο θέαμα αντίκρισαν τις τελευταίες ημέρες κάτοικοι και επισκέπτες στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, καθώς μια φώκια έκανε την εμφάνισή της στα ήρεμα νερά της περιοχής.

Σύμφωνα με τα haniotika-nea.gr, το σπάνιο περιστατικό προκάλεσε αίσθηση, με περαστικούς να σταματούν για να απαθανατίσουν τη φώκια, η οποία φαίνεται να κινείται άνετα και να απολαμβάνει το λιμάνι. Οι εικόνες και το σχετικό βίντεο κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, τραβώντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Η παρουσία του θαλάσσιου θηλαστικού υπενθυμίζει τη σχέση της Κρήτης με το φυσικό της περιβάλλον και αποτελεί μια όμορφη εικόνα μέσα στην καθημερινότητα της πόλης.

