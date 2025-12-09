Ανταρκτική: Η στιγμή που φώκια σέρνεται στο χιόνι και αφήνει εντυπωσιακά ίχνη πίσω της

Μια μοναδική στιγμή κατέγραψε drone στην Ανταρκτική, στην οποία φαίνεται μια φώκια crabeater να «σέρνεται» μέσα στο χιόνι και να αφήνει πίσω της ίχνη σε ένα ιδιαίτερο και εντυπωσιακό σχήμα.

«Ίσως έψαχνε ένα άνετο μέρος για να ξεκουραστεί», σημείωσε η Zoya Shvydka, βιολόγος της 30ης ουκρανικής αποστολής στην Ανταρκτική και δημιουργός του βίντεο.

Δείτε το βίντεο:

Drone footage has captured a crabeater seal crawling across the snow and carving a stunning trail in Antarctica.



? Why would you go to Antarctica, the coldest place on Earth? https://t.co/VtpV7Dpb8G pic.twitter.com/CcgNpJameM — BBC World Service (@bbcworldservice) December 9, 2025

«Αυτό βέβαια είναι μόνο μια εικασία, καθώς δεν είναι γνωστό τι παρακινεί τις φώκιες να κάνουν μακρινά ταξίδια πάνω στον πάγο. Μια φορά, μια φώκια άφησε τέτοια ίχνη σε ένα τμήμα μήκους περίπου 700 μέτρων!», εξήγησε ενθουσιασμένη η Shvydka.

Οι επιστήμονες έχουν προσδιορίσει ότι οι φώκιες μπορούν να κινούνται πάνω στον πάγο με ταχύτητα από 19 μέχρι και 26 χλμ/ώρα.