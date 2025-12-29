Κρήτη: Κτήρια έτοιμα να… πέσουν στα κεφάλια μας – Η απειλή των ετοιμόρροπων

Σοβαρούς κινδύνους για τη σωματική τους ακεραιότητα αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες στο Ηράκλειο, ιδιαίτερα στις γειτονιές γύρω από τη λεωφόρο Πλαστήρα. Τα ετοιμόρροπα κτήρια της περιοχής αποσυντίθενται σταδιακά, με αποτέλεσμα πέτρες, σοβάδες και διάφορα οικοδομικά υλικά να καταλήγουν στο οδόστρωμα.

