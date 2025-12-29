Γιώργος Λιάγκας: «Ο Μαζωνάκης δεν κατέθεσε κανένα ποσό στον τηλεμαραθώνιο»

Ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», διέψευσε τη συμμετοχή του Γιώργου Μαζωνάκη στον πρόσφατο τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1.

Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε ότι η πρόσφατη ανακοίνωση για κατάθεση 20.000 ευρώ από τον τραγουδιστή δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, καθώς ούτε εντοπίστηκε ο ισχυριζόμενος συγγενής του ούτε καταβλήθηκε το ποσό, και δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό σύνολο των εσόδων.

Πριν από λίγες ημέρες, αναφέρθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε δωρεά 20.000 ευρώ, βασιζόμενα σε σχόλιο εκπομπής, όπου ο Νίκος Κουρής είχε πει στον αέρα: «Πήγαν πολύ καλά τα τηλέφωνα! Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον ξάδερφό του, Παναγιώτη Μαζωνάκη, προσφέρουν 20.000 ευρώ και τους ευχαριστούμε πολύ».

Ο Γιώργος Λιάγκας , όμως έδωσε μια άλλη διάσταση: «Να πούμε κάτι για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Γράφτηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1. Αυτό δεν ισχύει. Δεν βρέθηκε ποτέ αυτός ο άνθρωπος που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι είναι ο Παναγιώτης Μαζωνάκης. Δεν κατατέθηκαν χρήματα. Δεν ξέρουμε αν ήταν φάρσα ή αν κάποιος το έκανε για πλάκα».

Ο παρουσιαστής τόνισε ότι η διάψευση κρίνεται αναγκαία σε ευαίσθητα ζητήματα όπως οι φιλανθρωπικές δράσεις, όπου η πρόθεση διαφέρει από το αποτέλεσμα και απαιτείται απόλυτη διασταύρωση πριν από οποιαδήποτε δημοσιοποίηση, ώστε να μην παγιωθούν ανακριβείς πληροφορίες.

