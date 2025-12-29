Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη μαρτυρία προσώπου που δηλώνει ότι γνωρίζει προσωπικά τόσο τον Γιώργο Μαζωνάκη όσο και τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

Η μαρτυρία παρουσιάστηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» και ρίχνει φως στις συνθήκες της συνεργασίας τους, λίγες ημέρες μετά τη μήνυση που έχει καταθέσει ο νεαρός τραγουδιστής κατά του γνωστού καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με το πρόσωπο-κλειδί, η σχέση μεταξύ των δύο ανδρών ξεχώριζε αισθητά μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας. Όπως υποστηρίζει, ο Στέφανος Παπαδόπουλος απολάμβανε προνομιακή μεταχείριση, την οποία δεν είχαν τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται, ήταν ο μοναδικός που διέθετε προσωπικό σοφέρ, συγκεκριμένα τον σοφέρ του ίδιου του Μαζωνάκη.

Η μαρτυρία περιγράφει ότι ο νεαρός τραγουδιστής φρόντιζε να μετακινείται με το αυτοκίνητο και τον οδηγό του Μαζωνάκη μέχρι το σπίτι του, μια διευκόλυνση που, σύμφωνα με τον μάρτυρα, δεν προσφερόταν σε κανέναν άλλο συνεργάτη.

«Φρόντιζε να πηγαίνει με τον σοφέρ του Μαζωνάκη στο σπίτι και ήταν ο μόνος από την μπάντα που έπαιρνε τέτοια ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με τους άλλους και τον βόλευε που τον πρόσεχε έτσι ο Μαζωνάκης».

Η δικαστική διερεύνηση της καταγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

